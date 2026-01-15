Trump ve Rodriguez\'den Verimli Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Çok iyi bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Trump, "Venezuela'nın istikrar kazanması ve toparlanmasına yardımcı olurken büyük ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.

Trump görüşmede, petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere birçok konunun ele alındığını kaydederek, "ABD ile Venezuela arasındaki bu ortaklık herkes için muhteşem olacak. Venezuela yakında yeniden büyük ve müreffeh bir ülke olacak, belki de hiç olmadığı kadar" dedi.

RODRIGUEZ: KARŞILIKLI SAYGI ÇERÇEVESİNDE UZUN, VERİMLİ VE NAZİK BİR GÖRÜŞME

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini 'uzun, verimli ve nazik' olarak nitelendirdi. Rodriguez, sanal medya hesabından, "ABD Başkanı Donald Trump ile karşılıklı saygı çerçevesinde uzun, verimli ve nazik bir görüşme yaptım. Görüşmede, halklarımızın yararına ikili çalışma gündemini ve hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerde bekleyen konuları ele aldık" paylaşımında bulundu.