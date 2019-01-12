TSK'dan İdlib Sınırında Eğitim Faaliyeti
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyetlerinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay
sınırında eğitim faaliyetlerinde bulundu. Türkiye
'nin farklı birliklerden İdlib
sınırındaki Yayladağı
ilçesi gönderilen birlikler, bir süre sınırın sıfır noktasında seyretti.
Ardından tanklar bölgedeki arazide sisleme ve manevralar yaparak, çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:24 Kaynak: AA
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