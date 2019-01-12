Son Dakika Haberleri: TSK'dan İdlib Sınırında Eğitim Faaliyeti

TSK'dan İdlib Sınırında Eğitim Faaliyeti

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyetlerinde bulundu.

TSK'dan İdlib Sınırında Eğitim Faaliyeti, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyetlerinde bulundu.

Türkiye'nin farklı birliklerden İdlib sınırındaki Yayladağı ilçesi gönderilen birlikler, bir süre sınırın sıfır noktasında seyretti.

Ardından tanklar bölgedeki arazide sisleme ve manevralar yaparak, çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:24 Kaynak: AA

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