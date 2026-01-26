TTK, 50 Bin Elektronik Kitabı Ücretsiz Sunuyor - Son Dakika
TTK, 50 Bin Elektronik Kitabı Ücretsiz Sunuyor

TTK, 50 Bin Elektronik Kitabı Ücretsiz Sunuyor
26.01.2026 11:35
Türk Tarih Kurumu, dijitalleşme ile 50 bin elektronik kitabı ücretsiz erişime açacak.

FATMA NUR CANDAN - Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, kurumun dijitalleşme çalışmaları kapsamında yaklaşık 50 bin elektronik kitabın kütüphane portalı üzerinden ücretsiz erişime açılacağını bildirdi.

Türk Tarih Kurumu, kütüphane ve arşiv kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla dijital altyapısını genişletiyor.

Bu kapsamda, kurum bünyesinde bulunan nadir eserler, el yazmaları, fotoğraf arşivleri ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı elektronik kitaplar ve veri tabanlarının uzaktan erişime açılması için çalışmalar yürütülüyor.

TTK Başkanı Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağın gereklilikleri doğrultusunda dijital altyapıyı hızla geliştirdiklerini belirterek, kurum bünyesindeki nadir eserleri, el yazma eserlerini de dijitalleştirerek araştırmacıların hizmetine ücretsiz bir şekilde sunduklarını anımsattı.

"Bu yıl 27 bin yeni eser daha ekliyoruz"

Yüksel Özgen, bu çalışmaların devamında çok sayıda uluslararası yabancı dilde veri tabanına önce deneme erişimi, ardından abonelik yoluyla erişim sağlandığını anlatarak, "Daha önce erişime açtığımız yaklaşık 20 bin yabancı dilde elektronik kitap ve kaynağa bu yıl 27 bin yeni eser daha ekliyoruz. Böylece toplamda yaklaşık 50 bin elektronik kitabı ücretsiz olarak tüm okuyucularımızın hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kulandı.

Türk Tarih Kurumunun geniş bir arşiv altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Özgen, bu arşivde yer alan fotoğraf albümlerinin aşamalı olarak dijital erişime açıldığını aktardı.

Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 15 bin fotoğrafın kullanıcıların erişimine sunulduğunu belirten Özgen, 2026'da da bu çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.

Arşivdeki fotoğrafların yanı sıra kütüphanede yalnızca Türk Tarih Kurumunda bulunan nadir eserler ve el yazmalarının da dijital ortama aktarıldığını kaydeden Özgen, yurt dışından abone olunan veri tabanları ile yabancı dilde satın alınan yaklaşık 50 bin elektronik kitabın da araştırmacıların ücretsiz kullanımına sunulacağını bildirdi.

TTK üzerinden Muteferriqa'ya ulaşılabilecek

Özgen, abonelikli bir veri tabanı olan Muteferriqa'ya, TTK üzerinden ücretsiz ve uzaktan erişmenin mümkün olabileceği bir deneme erişimi başlattıklarını aktardı.

Deneme erişimi süresince platformun uzaktan erişime de açık olacağını belirten Özgen, "Araştırmacılarımız ve okuyucularımız, yaklaşık 35 bin kitap ile 1400'e yakın dergi ve süreli yayın okumak için kütüphane portalımız üzerinden Muteferriqa'ya ulaşabilecek. Platformdaki eserler, 18. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlıca matbu eserler." ifadelerini kullandı.

Deneme erişiminin 25 Şubat'a kadar devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özgen, şunları kaydetti:

"Türk Tarih Kurumu olarak son zamanlarda kütüphanemizi hem sayısal olarak geliştiriyoruz, yani kitap sayımızı arttırıyoruz. Hem de kütüphanemize erişimi kolaylaştırıyoruz. Hem Sıhhiye ve Bilkent Yerleşkemizdeki kütüphanelerimizi ziyaret ederek hem de uzaktan erişim yoluyla dijitalleştirdiğimiz kaynaklarımıza da yurt içinde ve yurt dışında okuyucularımızın ve araştırmacılarımızın rahatlıkla ulaşmasına imkan sağlamaya gayret ediyoruz."

Kaynak: AA

Türk Tarih Kurumu, Teknoloji, Kültür, Güncel, Son Dakika

