TÜ heyetinden Kosova'da ziyaretler - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve akademisyenler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Türk ve Kosova makamları ile birçok farklı konuda iş birliklerinin ve atılacak yeni adımların görüşüldüğü belirtildi.

Ziyarette TÜ'nün Balkanlar vizyonu üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'a, Kosova ziyaret gündemi, Balkanlar misyon ve vizyonu, eğitim öğretim alanında atılacak adımlar, uluslararası öğrenci sayısının artırılması, sağlık turizmi başta olmak üzere Trakya Üniversitesi'nin Kosova'nın tüm alanlarda gelişimini desteklemeye yönelik projeleri hakkında bilgiler verildi." ifadeleri kullanıldı.

TÜ Rektör Yardımcısı, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ve TÜ Rektörlük Özel Kalemi Basın Danışmanı Öğr. Gör. Kıvanç Ada ile Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı Levent Buş da ziyarette yer aldı.

Kosova Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi'ne ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve akademisyenler, Kosova Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramadan Idrizaj'ı ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Idrizaj, TÜ'nün Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden olduğunu belirtti.

TÜ ile çok önemli ve örnek teşkil edecek işbirliklerine imza attıklarını aktaran Idrizaj, TÜ'nün sağlık alanındaki çalışmalarının kendilerine her zaman yol gösterici olduğunu kaydetti.

Tabakoğlu da Balkanlardaki kurumlarla dirsek temasında bulunarak önemli iş birliklerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Kosova Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi de, adından da anlaşılacağı üzere sağlık konusunda önde gelen üniversitelerden biri. Sağlık alanında güçlü iki üniversitenin sadece bu iki ülkeye değil, tüm Balkanlara fayda sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TİKA'ya ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve akademisyenler, Kosova TİKA temsilciliğini ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer, Kosova'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TÜ'nün bölgedeki çalışmalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Dinçer, TİKA'nın Balkanlardaki politikasının etnik ya da dini ayrım gözetmeksizin bütün kesimleri içerecek bir perspektif oluşturmak olduğunu ve bu bakımdan Trakya Üniversitesi'nin Balkanlar vizyonu ile örtüştüklerini kaydetti.

Tabakoğlu da Balkanlarda eğitim, sağlık, restorasyon ve istihdam sağlamaya yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Dost ve kardeş ülke Kosova ile her zaman güçlü gönül bağları olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Balkanların sorunlarına çözüm üretip ortak projeler gerçekleştirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Kosova'dan çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Önümüzdeki senelerde daha çok Kosovalı öğrenciye ev sahipliği yapmak istiyoruz ve bu kapsamda ortak iş birliklerine hazırız. Aynı zamanda sağlık alanında da çok güçlü bir alt yapıya sahibiz. Dün olduğu gibi bugün de Kosova'da yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bu noktada TİKA ile koordinasyon ve yakın bir iş birliği içinde olacağız."