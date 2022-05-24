TUA, ilk Türk astronot için kriterlerini açıkladı! - Son Dakika
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TUA, ilk Türk astronot için kriterlerini açıkladı!

24.05.2022 14:36
TUA, ilk Türk astronot için kriterlerini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir kişiyi Uzay İstasyonu'na göndereceklerini açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini dile getirdi. Projeyi; Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, TÜBİTAK Uzay kurumları birlikte yürütüyor. Peki, başvuru tarihi ne zaman ve gönderilecek kişi için belirlenen şartlar neler? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Uzay yolculuğu için başvurular açıklamayla birlikte başladı!

Cumhurbaşkanının çarpıcı açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili detayları paylaştı. Türkiye Uzay Ajansı'nın yaptığı paylaşıma göre başvurular arasından yalnızca iki kişi seçilecek. İki kişi arasından eğitimini tamamlayan bir kişi ise yaklaşık olarak 10 gün sürecek Türkiye'nin ilk insanı uzay görevini tamamlamak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

YORUMLAR
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Erdoğan'ın 'Bir Türk uzaya gidecek' açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin Erdoğan'ın 'Bir Türk uzaya gidecek' açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
Kaynak: Shiftdelete

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