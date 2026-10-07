Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Korkanlara selam olsun - Son Dakika
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Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Korkanlara selam olsun

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Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Korkanlara selam olsun
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Tuba Büyüküstün, konuk oyuncu olarak yer aldığı "Soy" filminin gala gecesinde korku filmi setinde yaşadıklarını anlattı. Çekimler sırasında korkmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun" dedi.

Tuba Büyüküstün, Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı "Soy" filminin galasına katıldı. Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Büyüküstün, korku türündeki yapımın çekimleri sırasında yaşadıklarını anlatırken dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"BEN KORKMADIM"

Çekimlerin kendisi için keyifli geçtiğini anlatan Tuba Büyüküstün, korku filmi setinde bulunmasına rağmen korkmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, filmle ilgili konuşurken esprili bir ifadeyle, "Set çok güzeldi, ben korkmadım ama korkanlara selam olsun" dedi.

Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Korkanlara selam olsun

FİLMDE KONUK OYUNCU OLDU

"Soy" filminde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Büyüküstün'ün çekimleri kısa sürdü. Ünlü oyuncu, buna rağmen sette geçirdiği zamandan keyif aldığını dile getirdi.

Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'u başrollerde buluşturan korku filmi "Soy", gala gösteriminin ardından oyuncu kadrosu ve davetlilerin açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Korkanlara selam olsun
Tuba BüyüküstünMagazinSon Dakika

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