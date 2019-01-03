Tüfenkci: "Yarınlar Dünden Daha İyi Olacağına İnanıyorum"

Bülent Tüfenkci, "Ekonomide istikrar önemli. 31 Mart'ta bir yerel seçim var bu seçimlerde istikrar kazanırsa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu bir yapı ortaya çıkarsa ben inanıyorum ki 4 yıl içerisinde Türkiye'nin önü çok daha açık yarınlar dünden daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Bülent Tüfenkci, Malatya'nın kalkınması gelişmesi ve istihdam sağlaması noktasında tekstil atölyelerinin ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Malatya'nın cazibe merkezleri programları içerisine alınması, 6. Bölge teşviklerinden faydalanması noktasında ciddi gayretler saffettiklerini aktaran Bülent Tüfenkci, "Netice itibariyle de Malatya'yı da 21 ilin içerisine alarak 6. Bölge teşviklerinden faydalanan iller arasında oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi Malatya'ya davet ettiklerini belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Özellikle tekel depolarının kiralanma sürecini tekstilci arkadaşlara tahsisini ondan sonra ki süreçleri çok yakinen biliyorum. 2-3 kere bizzat devreye girerek bunları ertelettik ama bu sürdürülebilir değil. Bizim sizleri sürekli bu korkudan kurtaracak bir program uygulamamız bir girişimde bulunmamız lazım. Geçtiğimiz yıllarda da bunu arkadaşlarla oturduk konuştuk bunun en etkili yolu organize sanayi içerisinde bir yer bulup, tahsis edilip küçük atölyeler şeklinde bin metre iki bin metre üç bin metre gibi arkadaşlarımızın tekstil kümelemeleri şeklinde oralara taşınarak hem haksız rekabetten kurtulması hem de uzun sürede işlerini büyütebilecekleri bir alan oluşturma noktasında kooperatifleşerek bu alanın oluşması noktasında bir yol haritası belirledik. Ticaret odası başkanımız göreve geldikten sonra ilk iş olarak bu noktada eğildi. Bir yer tahsis etmesi noktasında şimdi onun için kalkınma ajansımız bir proje yapıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermiş, takip edeceğiz ve 2019 yılı içerisinde bu paranın aktarılmasıyla beraber bu projenin de hızlanacağına inanıyorum. Sağlıklı şartlarda iş yapabileceğimiz, işinizi büyüteceği alanları oluşturmamız lazım. Ticaret ve Sanayi Başkanımızın, arkadaşlarımla istişareli şekilde götürmesi bizlerinde süreç içeresinde vereceğimiz katkılarla biz bunun gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin karşılaşmış olduğu darbe girişimden sonra yurt içinden ve yurt dışından kaynaklı birçok ekonomik saldırıların gerçekleştiğini dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar neticesi de hamdolsun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sizlerin desteği ve oylarıyla geçmiş olduk. Özellikle Türkiye'nin bekası noktasında her zamankinden daha güçlü bir hale geldik. Ama özellikle 24 Haziran seçimi ve fiilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra bu saldırılar deyim yerindeyse tavan yaptı. Hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle bu iyi bir şekilde çıktık sayılır ekonomi tam rayına oturmasa da yavaş yavaş rayına oturuyor, dengeleniyor. Ve bu noktada kurlarda ki istikrar faizlerinde düşmesi lazım yeni yatırımlar noktasında bütün bunlara baktığımızda 2019 yılı içerisinde bizim için sevindirici olan desteklerin devam etmesi gerek SSK desteklerin gerek işverene yapılan 100 ve 150 liralık yardımlar yine bu dönem içerisinde 2020'de her yeni işçi alımında devletin SSK ve diğer primlerinin üslenmesi esasında hükümetimizin istihdamı arttırması noktasındaki önemli adımlarından birisi. Ekonomide istikrar önemli 31 Mart'ta bir yerel seçim var bu seçimlerde istikrar kazanırsa bu yerel seçimlerde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu bir yapı ortaya çıkarsa ben inanıyorum ki 4 yıl içerisinde Türkiye'nin önü çok daha açık yarınlar dünden daha iyi olacağına inanıyorum."