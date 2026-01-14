Tuğraner Boylu, Dartta Yeni Hedefler Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tuğraner Boylu, Dartta Yeni Hedefler Peşinde

Tuğraner Boylu, Dartta Yeni Hedefler Peşinde
14.01.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa şampiyonu Tuğraner Boylu, dartta uluslararası başarılar elde etmek için çalışıyor.

Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğraner Boylu, dart sporunda Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için aralıksız çalışıyor.

Konya'da yaşayan 15 yaşındaki Boylu, dört yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle dart sporuna başladı.

Kariyerinde çok sayıda Türkiye derecesi bulunan Boylu, İspanya'da 2024'te düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Son olarak 2025'te Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde ikincilik elde eden milli sporcu, yeni şampiyonluklar için antrenmanlara devam ediyor.

"Ülkeme derecelerle döndükçe gerçekten çok gururlanıyor ve mutlu oluyorum"

Tuğraner Boylu, AA muhabirine, gönül verdiği sporda hep başarı odaklı çalıştığını söyledi.

Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılara yenilerini eklemek istediğini anlatan Boylu, "Bugüne kadar üç sefer milli takıma girmeye hak kazandım. Başarılarımı sürdürmek istiyorum. Hedefim hem takımlarda hem de bireyselde dünya şampiyonu olmak. Ülkeme derecelerle döndükçe gerçekten çok gururlanıyor ve mutlu oluyorum." dedi.

Boylu, her koşulda antrenmanlarına devam ettiğini, disiplinin başarıda en önemli etken olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dartta stresi yönetebilmeniz ve odağınızın iyi olması gerekiyor. Bu bize en çok sınavlarda yarıyor. Dart öz güvenimi geliştirdi. Özellikle bu yaşta farklı ülkeler görmek güzel. Avrupa şampiyonluğunda kürsüye çıktığımda gururlu ve mutlu hissettim. Herkese İstiklal Marşı'nı dinletmek gurur verici bir andı. Günlük ortalama antrenman süremiz 3-4 saat. Hafta içi antrenmanlarımı evde yapmaya çalışıyorum. Hafta sonu Karaman'a gelip, antrenmanlarımı sürdürüyorum. Azimliyiz, hırslıyız, başarmak istiyoruz. Bu başarı yolunda da antrenmanlarımıza devam ediyoruz."

Antrenör Abdullah Şimşek: "Tuğraner sakin, başarılı ve azimli bir sporcumuz"

Antrenör Abdullah Şimşek de Tuğraner Boylu'nun Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübüne bu sene katıldığını söyledi.

Tuğraner'in disiplinli bir sporcu olduğunu ve yeni şampiyonluklar kazanacağına inandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Tuğraner sakin, başarılı ve azimli bir sporcumuz. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir sporcu. Haftanın her günü antrenmanlarımız var. Antrenmanlarına hafta içi Konya'da, hafta sonları Karaman'daki salonumuzda devam ediyor. Antrenmanlarını hiç aksatmıyor, her hafta sonu burada. Tuğraner şu an hedeflerinin zirvesinde. Sporcularımızı devamlı zirvede görmek istiyoruz. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Antrenman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuğraner Boylu, Dartta Yeni Hedefler Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:27:38. #7.11#
SON DAKİKA: Tuğraner Boylu, Dartta Yeni Hedefler Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.