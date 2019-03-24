Son Dakika Haberleri: Tügva'dan "Gençlerle Buluşma" Etkinliği

Tügva'dan "Gençlerle Buluşma" Etkinliği

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erciş Şubesi tarafından "Gençlerle Buluşma" etkinliği düzenledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erciş Şubesi tarafından "Gençlerle Buluşma" etkinliği düzenledi.

Muradiye ilçesinde Kırgızlı Türklerin oluşturduğu "Ata Yurdu" alanında düzenlenen etkinliğe katılan gençler, Kırgız Türklerinin yöresel kıyafetlerini giyerek fotoğraf çektirdi, oyunlar oynadı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, güneş gibi parlayan bir gençlik istediklerini söyledi.

Yaşlanmadan önce gençliğin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Arvas, "Gençliğimize dua ediyoruz ve ümitliyiz. Hiçbir zaman gençlerimizi heba etmemeliyiz. Mesuliyetini bilen, sorumlu bir gençlik her zaman ümit veren bir gençliktir." dedi.

Etkinliğe katılan Serpil Özak, Erciş'te böyle etkinliğin yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu sayede güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Muradiye Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören Eylem Çiçek ise etkinliğin öğrenciler için güzel bir motivasyon olduğunu ve oluşturulan "Ata Yurdu" alanını çok beğendiğini belirtti.

Etkinliğe katılan diğer gençler de oynayarak güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Programa, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Muradiye, Türkiye, Erciş, Güncel
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