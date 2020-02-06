TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'ndan, Rektör Şahin'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'ndan, Rektör Şahin'e ziyaret - Son Dakika

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'ndan, Rektör Şahin'e ziyaret

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'ndan, Rektör Şahin'e ziyaret, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Eminoğlu, üniversitenin alanında öncü ve bölgeye yönelik güzel çalışmalarını takip ettiklerini ifade ederek, Rektör Şahin'e başarılar diledi.

Rektör Şahin de ziyareti için Eminoğlu'na teşekkür ederek, ülkenin geleceğinin bugünün gençlerine emanet olduğunu, bu emanete sahip çıkacak gençler yetiştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Ziyarette üniversitenin genel sekreteri Murat Kamil Tırpancı, Personel Daire Başkanı Kerem Şen ve TÜGVA üyeleri de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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