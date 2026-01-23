Tüketici Güveni Michigan'da Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

Tüketici Güveni Michigan'da Artış Gösterdi

23.01.2026 19:16
Michigan Üniversitesi'nin verilerine göre, ocak ayı tüketici güven endeksi 56,4'e yükseldi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta yukarı yönlü revizyonla 56,4 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ocak ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi 56,4'e çıktı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 54 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi geçen yıl aralıkta ise 52,9 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi ocakta 5 puan artarak 55,4'e yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,4 puan artışla 57'ye çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta yüzde 4 ile Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise geçen ayki yüzde 3,2 seviyesinden ocakta yüzde 3,3'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin, yüksek fiyatlar ve iş gücü piyasalarının zayıflama ihtimalinin satın alma gücü üzerindeki baskısının sürmesi nedeniyle bir yıl öncesine kıyasla hala yüzde 20'nin üzerinde daha düşük seviyede bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Michigan, Ekonomi, Finans

19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
