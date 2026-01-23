Tüketici Güveni Michigan'da Artış Gösterdi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta yukarı yönlü revizyonla 56,4 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ocak ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi 56,4'e çıktı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 54 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi geçen yıl aralıkta ise 52,9 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi ocakta 5 puan artarak 55,4'e yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,4 puan artışla 57'ye çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta yüzde 4 ile Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise geçen ayki yüzde 3,2 seviyesinden ocakta yüzde 3,3'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin, yüksek fiyatlar ve iş gücü piyasalarının zayıflama ihtimalinin satın alma gücü üzerindeki baskısının sürmesi nedeniyle bir yıl öncesine kıyasla hala yüzde 20'nin üzerinde daha düşük seviyede bulunduğunu ifade etti.