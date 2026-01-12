Tümgeneral Tombul, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tümgeneral Tombul, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" fotoğrafını seçen Tombul, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" karesini tercih etti.

Tombul, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru ", "Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi ", "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'ın "Gazze'de havadan insani yardım malzemeleri indirildi" ve "Portre" kategorisinde de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.