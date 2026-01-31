Tunceli'deki Krom Çinko Ocağı Projesi İptal Edildi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Dağbek Köyü mevkisinde bulunan ve Türkiye'de nadir görülen Şamua türü dağ keçilerine ev sahipliği yapan Hel Yaylası'nda yapılması planlanan "Krom Çinko Ocağı Projesi" iptal edildi

Yaklaşık 3 bin metre rakıma sahip olan Tunceli'nin Pülümür İlçesindeki Hel Yaylası, aynı zamanda bölgenin en önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Göçer sürü sahiplerinin her yıl kullandığı yayla, hayvancılık açısından yüksek verimliliğe sahip olmasıyla biliniyor. Çok sayıda krater gölüne ev sahipliği yapan Hel Yaylası, doğa yürüyüşçüleri ve doğa fotoğrafçıları için de önemli bir rota niteliği taşıyor.

"Hayvancılık açısından büyük potansiyele sahip"

Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından alınan iptal kararının gerekçesi, bölgenin hayvancılık açısından taşıdığı stratejik önem oldu. Müdürlük tarafından hazırlanan teknik raporda, maden projesinin uygulanmasının mera yapısına zarar vereceği vurgulandı. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli ili Dağbek Köyü Hel Dağı mevkiinde bulunan ruhsat sahasının her yıl göçer sürü sahiplerine kiraya verildiği, kiraya verilen alanların kaba yem ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığı, bu nedenle hayvancılık açısından büyük potansiyele sahip olduğu ve iyi mera sınıfına girdiği tespit edilmiştir. Yapılan teknik ekip değerlendirmesi doğrultusunda proje hakkında red kararı verilmiştir."

Alınan kararla birlikte, Hel Yaylası'nın doğal yapısı, biyolojik çeşitliliği ve hayvancılık faaliyetleri maden tehdidinden korunmuş oldu.

"Bölgedeki tüm maden projeleri iptal edilmelidir"

Dersim Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Ümit Karabulut ise şunları söyledi:

"Pülümür Dağbek köyünde planlanan maden projesinin iptali olumlu bir gelişme. Dersim bölgesi vaşak, çengel boynuzlu şamua gibi hayvanların yaşam alanı. Bu coğrafyanın maden projesinden kurtarılması son derece olumlu bir gelişme. Fakat bu yörede 30'un üzerinde proje var ve bunların en tehlikelileri altın madeni projeleri. İptal kararlarının diğer maden sahalarını da kapsaması yönündeki talebin, yetkililer tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Dersim'in kültürel, doğal ve ekolojik mirasının korunması için bu tip adımların gerekli ve zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Dersim'in tabiatı korunmalıdır. Dersim'in kültürü korunmalıdır. Dersim'in suları korunmalıdır. Dersim'in bütünüyle bir doğal koruma alanı ilan edilmesi gerekiyor. Çünkü Dersim, Fırat Havzası'nın başlangıç noktalarından biri. Munzur Dağları, bölge ekosisteminin çok önemli bir noktasında duruyor. Buradaki suların kirlenmesi, doğal bitki örtüsünün yok olması ve toprağın kirlenmesi, uzun vadede çevrede büyük sorunlar yaratacaktır. Bu noktada, kararı alan iradenin gerçek bir çevreci yaklaşımla ve halkın iradesini de dikkate alarak, yapımı planlanan ve halkın istemediği bütün projeleri iptal etmelidir."