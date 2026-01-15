Tuncer, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuncer, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesini tercih eden Tuncer, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafına oy verdi.

Tuncer, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların her birinin çok anlamlı olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, "Gazze" kategorisindeki fotoğraflara bakınca insanın derinden sarsıldığını söyledi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.