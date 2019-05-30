Turgut Uçar anısına futbol turnuvası düzenlenecek

Trabzonspor'un eski futbolcusu Turgut Uçar'ın anısına futbol turnuvası düzenlenecek.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Turgut Uçar'ın anısına futbol turnuvası düzenlenecek.



Şubat ayında hayatını kaybeden Trabzonspor eski futbolcusu Turgut Uçar için bordo-mavili kulüp ve Altınordu FK öncülüğünde futbol turnuvası düzenlenecek. Genç yaşta hayatını kaybeden Uçar için Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 29 Ağustos -1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya başta Süper Lig temsilcilerinin olmak üzere Dinamo Tiflis ve Brommapojkarna takımlarının futbol akademileri de katılacak.



UZN Sportif tarafından projelendirilen turnuvaya katılacak kulüplerin tam listesi, Ramazan Bayramı sonrasında düzenlenecek lansman ile duyurulacak. Milli takımlar düzeyinde destek gören ve takip edilen bu anlamlı turnuvaya Uçar'ın formasını giydiği Altay, Karşıyaka, Balıkesirspor, Gaziantepspor ve Soma Linyitspor gibi ekipler de davet edildi.



Turgut Uçar Trabzon Cup, 9, 10, 11 ve 12 yaş kategorilerine açık olacak. Takımlar 4 gün boyunca büyük futbol coşkusu yaşarken aynı zamanda Trabzon'un önemli turizm beldelerini de gezme fırsatı yakalayacak. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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