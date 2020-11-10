Turgutlu'da Büyük Önder anısına 82 fidan dikildi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 82 fidan dikildi.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir parkta çınar, mazı, leylandi, çam, köknar ve akasya gibi türlerde 82 fidan toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Çetin Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da özlem ve minnetle andıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin ilkelerini yaşatmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sadık kaldığımızı göstermek için 82. yıl anısına 82 adet ağaç dikimi yaptık." dedi.

Etkinliğe belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gıyasettin Polat, belediye personeliyle CHP Turgutlu ilçe teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.