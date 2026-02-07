Turgutlu'da Irlamaz Çayı Taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu'da Irlamaz Çayı Taştı

Turgutlu\'da Irlamaz Çayı Taştı
07.02.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak sonrası Irlamaz Çayı taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Irlamaz Çayı taştı. Taşkın sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Gediz Nehri'nden sonra Irlamaz Çayı da taştı. Taşkın sonrası yapılan ilk tespitlere göre Turgutlu Ovası'nda yaklaşık 450 hektarlık alan suyla kaplandı. Bölgedeki tarım arazilerinin büyük zarar gördü. Ovadaki tarımsal üretimi olumsuz etkileyen taşkın, çiftçileri zor durumda bıraktı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle taşkının yayılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Bölgede set güçlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Turgutlu, Güncel, Manisa, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Irlamaz Çayı Taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı

17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:55:01. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Irlamaz Çayı Taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.