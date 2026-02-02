Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kardeşten 1'i ağır yaralandı.
Murat Y'nin kullandığı 35 AZD 252 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda, 45 AGE 395 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan Tayfun Ş. (32) ile kardeşi Bekir Ş. (30) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tayfun Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Motosiklet Kazası: Bir Kardeş Ağır Yaralandı - Son Dakika
