Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada valizinde 56 bin 336 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den ilçeye gelen bir otobüsü durdurdu.
Yapılan aramada yolculardan F.Ç'nin (28) valizinde 56 bin 336 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Otobüsle 56 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?