Turizm beldesi hayalet kente döndü - Son Dakika

Turizm beldesi hayalet kente döndü

Manavgat'ta insan yoğunluğu yaşanırken Side Beldesinde kuş uçmuyor

Tarihi Apollon tapınağı sessizliğe büründü

ANTALYA - Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Side'de caddeler tamamen boş kaldı. Hiçbir işyerinin açık olmadığı, insan bulunmayan Side adeta hayalet şehir görünümünde.

Korona Virüsünden korunmak amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen Manavgat ilçesinde özellikle Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına yardım başvurusunda bulunmak isteyenler kaymakamlık önünde uzun kuyruklar oluştururken hemen yakınındaki tarihi apollon tapınağıyla ünlü turizm beldesi Side'de kuş uçmuyor.

İlçe merkezinde başta PTT, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankaları olmak üzere banka önlerinde oluşan kuyruklarda sosyal mesafeye uyulmadığı gözleniyor. Özellikle Manavgat Köprüsü çevresi ve Antalya Caddesinde kalabalıktan dolayı insanlar yürümekte zorluk çekiyor.

Manavgat caddelerinde yoğunluk yaşanırken Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Side'de caddeler tamamen boş durumda. Hiçbir işyerinin açık olmadığı, insan bulunmayan Side adeta hayalet şehir görünümünde.