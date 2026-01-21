Türk Bayrağına Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Bayrağına Saldırıya Sert Tepki

21.01.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, YPG/SDG yandaşlarının bayrağa saldırısını kınadı ve destek verdi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, bayrağın Türk'ün şanı, şerefi, onuru, gururu, sevgisi, saygısı, haysiyeti ve namusu olduğu belirtildi.

Türk için devletin ve milletin "bayrak" anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, "Yaşayan, yaşatılan aşktır bayrak, uğruna göz kırpmadan ölünendir. Her şeydir, vazgeçilmezdir bayrak. Birileri gibi masa başında beğenilen renklerin veya şekillerin bez üzerine çizilmiş bir kombinasyonu değildir Türk için bayrak. Mete Han'dan Ergenekon'a uzanan yüce Türk tarihinin, toprak uğruna dökülen kanın üzerine düşen yansımasıdır hilal ve yıldız." ifadelerine yer verildi.

Bayrağın şefkat, toprak ve vatan anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, bu nedenle Türk milletinin bayrağına saygı, hürmet, ihtimam ve samimiyet beklediği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kim ki devletimizin kardeşçe ve barış içinde yaşam için uzattığı sevgi eline yumrukla karşılık verir, Türk'ün her şeyi olan al bayrağa saygısızlık eder, hele bir de yakmaya, yırtmaya, ayaklar altına alıp çiğnemeye kalkarsa, yediden yetmişe bütün milleti karşısında bulur. Bu uğurda Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın alacağı her türlü kararın arkasında ve destekçisi olacağız. Nusaybin'de Türk'ün bayrağını yakma girişiminde bulunan bu bedbaht ve hainlere uyarımızdır, aciz değiliz, korkak değiliz, zavallı değiliz. Sabrımız ve vakur duruşumuz, devlet aklına inanıp güvendiğimizdendir. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, Türk'ün bayrağına art niyetle dokunanların adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Bayrağına Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 00:35:12. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Bayrağına Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.