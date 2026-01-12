Türk Gemileri Burgaz'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Gemileri Burgaz'da

Türk Gemileri Burgaz\'da
12.01.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCG Ütğm. Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık, Burgaz Limanı'na demir attı, mayın karşı tedbirleri için göreve başladı.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM BLACK SEA) Komutası 8. Aktivasyon görevi kapsamında TCG Ütğm. Arif Ekmekçi (A-575) ile Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267) savaş gemileri, Bulgaristan'a geldi.

Gemiler, ülkenin güneyinde Karadeniz sahilindeki Burgaz Limanı'na demir attı.

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, gemileri ziyaret ederek, mürettebatın Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri ile ilgili çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Umuryeri'den 10 Ocak'ta ayrılan gemiler, Burgaz'da bulunan Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270) ve Bulgar mayın tarama gemisi BGS Priboy (M-63) ile birlikte, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla görevlerine başladı.

Gemiler, 19 Ocak tarihine kadar devam edecek harekat süresince, denizdeki eğitim faaliyetlerine ilave olarak Burgaz Limanı sonrası Romanya'nın Köstence Limanı'nı da ziyaret edecek.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Komutası 8. Aktivasyon görevi, İstanbul'da 9 Ocak'ta düzenlenen toplantı ile başlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Denizcilik, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Gemileri Burgaz'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 22:23:51. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Gemileri Burgaz'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.