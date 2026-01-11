Türk Heyeti Etiyopya'da İşbirliği Fırsatlarını Ele Alacak - Son Dakika
Ekonomi

Türk Heyeti Etiyopya'da İşbirliği Fırsatlarını Ele Alacak

11.01.2026 11:31
Türkiye'nin Ticaret Heyeti, Etiyopya'da çeşitli sektörlerde işbirliklerini değerlendirecek.

Türk ticaret heyetinin yarın Etiyopya'ya gerçekleştireceği ziyarette inşaattan tekstile, enerjiden sağlığa kadar çeşitli sektörde işbirliği fırsatlarının ele alınması planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Etiyopya ile dış ticaret hacminin artırılması, Türk firmalarının yeni işbirlikleri sağlaması amacıyla bir ticaret heyetinin yarın bu ülkeye ziyarette bulunması için hazırlıklar tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla düzenlenecek program kapsamında, heyetin Etiyopya'da pazar araştırması yapması, yeni iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi hedefleniyor.

İki ülke iş dünyası temsilcilerinin 16 Ocak'a kadar başkent Addis Ababa'da yapacakları görüşmelerde, inşaat ve yapı malzemeleri, makine ve ekipmanları, tarım ve gıda işleme ürünleri, sağlık ve ilaç, tekstil, hazır giyim, enerji ve elektrik ekipmanları sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği fırsatlarının ele alınması öngörülüyor.

Karşılıklı yatırımları güçlendirmeye yönelik adımlar atılıyor

Türkiye'nin dış satımda hedef ülkeler arasında gösterdiği Etiyopya'ya ihracat özellikle 2015 yılında 384 milyon dolarla en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu ülkeye 2020'de 231 milyon dolar, 2024'te 197,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Bu ülkeye geçen yılın 11 ayında yapılan ihracat ise 135 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatta son dönemde inşaat demiri başta olmak üzere tıbbi ilaçlar, dokunmuş halılar ve buğday unu öne çıkan ürünlerden oldu. Bu 4 ürün, toplam ihracatta yüzde 90'ın üzerinde paya ulaştı.

Etiyopya'dan 2024'te yapılan ithalat ise 42,5 milyon dolar olurken yağlı tohumlar (susam), kahve, kuru bakliyat ve keten iplikler ilk sırada yer aldı. Bu ürünlerin toplam dış alımdaki payı ise yüzde 90'a yaklaştı.

İhracatta deniz ürünlerinin potansiyeli artıyor

Ticaret Bakanlığının Kolay İhracat Platformu'nda yer alan bilgiye göre ise ihracatta son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 125 büyümeyle 123,1 milyon dolara ulaşan buğday ürünleri, büyümede en yüksek sektör oldu. Son 2 yılda bu ülkeye silah ve mühimmatlar da ihraç edilmeye başlandı.

Ayrıca balık ve kabuklu deniz mahsulleri, son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 140 büyümeyle en yüksek orana sahip ürün grubu olma açısından potansiyel taşıyor.

Makine ve mekanik parçalar ile elektrikli ürünler ihracatı ise bu dönemde sırasıyla yıllık ortalama yüzde 10 ile yüzde 7 daralma gösterdi.

Etiyopya'daki inşaat hamlesi Türk demir üreticilerine fırsat sunuyor

Türkiye ve Etiyopya arasında "Çifte Vergilendirmeyi Önleme" ve "Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki" anlaşmaları bulunuyor. Türk yatırımcılar için bu ülke, tekstil, tarım, madencilik, bilişim ve turizm sektörlerinde yatırım potansiyeli barındırıyor.

Özellikle Etiyopya'da hızla artan altyapı ve konut projeleri, inşaat demiri sektöründe Türk ihracatçıları için fırsat oluşturuyor. Ülkede demir ve çelik üretim kapasitesi sınırlı olduğu için Türk inşaat demiri üreticileri, dayanıklılık ve rekabetçi fiyat avantajıyla geniş bir pazar potansiyeli elde ediyor.

Kaynak: AA

