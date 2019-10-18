Türk Kızılay'dan solunum sıkıntısı yaşayan Suriyeli bebeğe destek

Suriye'deki iç savaştan ailesiyle kaçarak Türkiye'ye gelen solunum sıkıntısı yaşayan bir yaşındaki Malik Cesim'e Bağlar Kızılay Şubesince medikal malzeme desteği sağlandı.

Cesim ailesi 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Gaziantep'e yerleşti.

Cesim çiftinin 19 Haziran 2018'de doğan bebekleri Malik'in doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için solunum yetmezliği oluştu.

Aile bebeklerinin tedavi için Diyarbakır'a yerleşti. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi gören Malik daha taburcu edildi.

Doktorun kullanması gerektiğini belirttiği oksijen kondansatörünü ekonomik nedenlerle alamayan aile destek talebinde bulundu.

Hayata Destek Derneği Diyarbakır Temsilciliğince durumun bildirilmesi üzerine medikal destek aileye Diyarbakır Bağlar Kızılay Şubesince sunuldu.

Bağlar Şube Başkan Yardımcısı Osman İmir, Hayata Destek Derneği yetkilisi ve bir tercüman ile birlikte, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminin desteğiyle aile evinde ziyaret edilerek medikal malzeme teslim edildi.

Aile bireylerine cihazın kullanımı ile ilgili bilgi verildi.

Hastanın tedavi süreci ve takibi noktasında evde sağlık hizmetlerine kaydı yapıldı.

Ailenin herhangi bir geliri olmadığından Bağlar Kızılay Şubesince yardım yapılması amacıyla kaydı alındı.

Aileye kavurma ve gıda yardımı yapıldı.