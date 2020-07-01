Türk Konseyinden Yatırım Fonu toplantısı - Son Dakika

Türk Konseyinden Yatırım Fonu toplantısı

Türk Konseyi Yatırım Fonu teknik toplantısı, Genel Sekreter Baghdad Amreyev başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Türk Konseyi Yatırım Fonu teknik toplantısı, Genel Sekreter Baghdad Amreyev başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'ın üyesi olduğu, Macaristan'ın da gözlemci üye olarak yer aldığı Türk Konseyinin en önemli projelerinden Yatırım Fonu'nun hayata geçirilmesine yönelik toplantıya, ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlıklarından üst düzey memurlar katıldı.

Genel Sekreter Amreyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Yatırım Fonu'nun Türk dünyasının sosyal ve ekonomik kalkınmasına, Türk Konseyi ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin daha yüksek seviyelere taşınmasına ve üye devletler arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına önemli katkı sağlayacak girişimlerden biri olduğunu belirtti.

Yatırım Fonu'nun, yeni tip koronavirüs salgını sonrası dönemde daha da önem kazanacağını dile getiren Amreyev, Türk Konseyinin uzun vadeli ekonomik hedeflerinin hayata geçirilmesinde bu fonun önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

Yatırım Fonu'nun hayata geçirilmesinde takip edilecek teknik konularda yol haritasının belirlendiği toplantıda, hızlı ve etkili bir şekilde gerekli adımların atılması karara bağlandı.

Toplantıda, Yatırım Fonu'nun amacı, içeriği, yapısı, finansal kaynakları, fayda sağlayacağı sektörler ve diğer konularda ülkeler görüş birliğine vardı.

Söz konusu toplantıda ayrıca uluslararası tecrübeden fayda sağlanması ve bu amaçla önde gelen uluslararası finansal kuruluşlarla sürdürülen iş birliğinin daha da güçlendirilmesi kararı alındı.

Türk Konseyi Yatırım Fonu'nun, üye ve gözlemci ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Ülkelerin, gelecek dönemde Yatırım Fonu'nun kuruluş belgelerine son şeklini vermesi bekleniyor.

Baghdad Amreyev, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyinden Yatırım Fonu toplantısı - Son Dakika

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