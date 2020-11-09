Türk tenisçiler çiftlerde şampiyon

Adana'da bu yıl 20'ncisi Seyhan Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yapılan Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvada erkekler Türk tenisçiler çiftlerde şampiyonluk kupasını kaldırdı, kız tenisçiler de teklerde ve çiftlerde ikincilik elde ettiler.

2-7 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan Seyhan Belediyesi 20'nci Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'na (Tennis Europe Junior Tour), 25 ülkeden 205 sporcu başvurdu. Ancak, pandemi nedeniyle Uluslararası Tenis Federasyonu'nun kararıyla 32'lik fikstür uygulandı.

Toplam 112 maçın yapıldığı turnuvanın final karşılaşmasında tek erkeklerde turnuvanın 1 numaralı seri başı Rusya'dan Artur Aiokhanov, 2 numaralı seri başı İngiliz rakibi Taymur Muhammed'i 6-1 ve 6-4'lük iki sette yenerek şampiyon oldu. Tek kızlarda ise turnuvanın 1 numaralı seri başı Rusya'dan Ekaterina Ivanova'yla karşılaşan Türk tenisçi Duru Söke başarılı bir maç çıkardı. İlk seti 6-3 kaybeden Söke, ikinci seti 7-5 aldı, ancak, final setini 6-3 kaybedince turnuvayı ikinci tamamladı. Çift erkeklerin şampiyonları ise Türkiye'den Erkut Aydın ve Emirhan Bulut çifti oldu. Aydın ve Bulut, Avusturya'dan Timothy Bezar ve İsviçre'den Luc Wieland çiftiyle yaptıkları maçta ilk seti 7-5 aldılar, ikinci seti ise 6-4 kaybettiler. 10 puanlık maç tie-break olarak oynanan final setini de 10-4 alan sporcular şampiyon raket oldular. Çift kızlarda ise Türk tenisçiler Ceylin İpek ve İrem Kurt çifti Rusya'dan Ekaterina Ivanova ve Fransa'dan Beverley Aamiyah Nyangon çiftine karşı yaptıkları mücadeleden ikinci olarak ayrıldılar.

Turnuvanın şampiyonları ile finalistlerine madalyaları, kupaları ve Adana İşi hediyeleri törenle verildi. Kulüp üyelerinin de yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, turnuvaya katılan tüm sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini kutladı. Akay, "Bu turnuvadan şampiyonlar çıktı, ama en önemlisi bu turnuvaya katılmak ve tenis oynamaktır. Amacımız daha fazla gencimizin, insanımızın daha fazla spor yapması ve sosyalleşmelerini, bunu yaşam boyu sürdürmelerini sağlamak. Tenis hayat boyu yapılacak ender sporlardan birisi, kişileri toplumsallaştıracak, sağlıklı bırakacak bir spor. Dereceniz ne olursa olsun tenis oynamayı sürdürmelisiniz" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a plaket sunarak, sponsorluk desteği nedeniyle teşekkür eden Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Derneği Başkanı Ali Refah Keskin de, "Kulübümüzün 30 yıllık üyesi, Adana sevdalısı, kentimizi çok seven, gelişimine fayda sağlayan başkanımız Türk Tenisi, Adanamız ve tenisçilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Keskin, turnuva başhakemi Murat Aykaç'a da katkıları nedeniyle plaket verdi. - ADANA