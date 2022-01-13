TÜRK VE SURİYELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UYUM PROJESİNİN HATAY TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin (SEUP) Hatay tanıtımı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak, 'Proje, hem geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin hem de Türk öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştiriyor, mesleki eğitime teşvik ediyor' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum projesi (SEUP), Hatay'da tanıtıldı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı Fonu (FRIT) kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KFW) aracılığı ile finanse edilen ve 50 Milyon avro bütçeli SEUP, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanırken, ortak sosyal faaliyetler gerçekleştiriliyor.

'ÇOCUKLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR'

Proje ile ilgili konuşma yapan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak, 'Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi, gençlere kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanması, Eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır. Proje aracılığıyla, ilk etapta 8 ilimizde, belirlediğimiz 55 pilot okulumuzdaki 21 meslek alanında toplamda 1187 atölyemizin altyapısı iyileştirilerek, öğrenci dostu öğrenme ortamları oluşturulmakta, diğer yandan da iş piyasasının ihtiyaçları göz önüne alınarak en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleri ile donatılmaktadır. Eğitim ortamlarının yapısı, bu ortamlarda verilen eğitimin niteliği açısından önemlidir. Ayrıca, bu eğitim ortamına kazandırdığımız geçici koruma altındaki Suriyeliler ve mahallesini, okulunu onlarla paylaşan Türk ailelerin çocuklarına ulaşım, eğitim materyali, öğle yemeği için destek ve uygulamalı eğitim derslerinde kullanılmak üzere sarf malzemelerinden oluşan temrinlik sağlanmaktadır. Bu desteklerle, ekonomik koşullar sebebiyle eğitime devam edemeyen çocukların önündeki engellerin kaldırılması hedeflenmektedir' dedi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'da Türkiye genelinde 55, Hatay da SEUP1 kapsamında 7, SEUP2 kapsamında 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin pilot okul olarak seçildiğini hatırlatarak, "Proje kapsamında alanlara ait atölye tadilatı paketi, donanım ve öğrenci destek paketi bulunmaktadır. Okullarımızda öğrencilerimizin bir arada eğlenerek öğrendikleri ve iş birliği ile ortak çalışma becerilerini geliştirdikleri, spor, sanat, müzik, beceri ve iş birliği temelli sosyal uyum etkinlikleri yürütülmektedir" dedi. Konuşmaların ardından proje hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.