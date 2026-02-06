Türkiye-AB İlişkileri Gözden Geçirildi - Son Dakika
Türkiye-AB İlişkileri Gözden Geçirildi

06.02.2026 16:23
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu Üyesi Kos ile ilişkilerin stratejik önemini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

Bakanlığın, Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Kos ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Fidan ve Kos'un görüşmelerine ilişkin ortak açıklama yayımlandı.

Buna göre Fidan ve Kos, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yeniden teyit etti ve hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerini vurguladı.

Taraflar, çeşitli ortak çıkar alanlarında son dönemde tesis edilen karşılıklı angajmanı memnuniyetle karşıladıklarını ve bu sürecin somut adımlara dönüştürülmesine yönelik kararlılıklarını yineledi.

2025'te düzenlenen 5 yüksek düzeyli diyalog toplantısının, Türkiye'nin geçici koruma altındaki sığınmacılara ev sahipliği yapma çabalarına yönelik AB desteğinin sürdürülmesi ve Türk vatandaşlarının çok girişli Şengen vizelerine erişiminin kolaylaştırılması için ilerleme sağladığı ifade edildi.

Taraflar, küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini daha da öne çıkardığını vurguladı.

Bu çerçevede Fidan, ikili ilişkilerdeki mevcut engellerin ivedilikle aşılması gerektiğinin altını çizdi ve daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir çerçevede işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Her iki taraf, güvenlik ve bağlantısallık dahil olmak üzere, ortak çıkar alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin, devam eden bölgesel ve küresel gelişmeler doğrultusunda stratejik öneme sahip olduğunu kabul etti.

Fidan ve Kos, Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da istikrar, dayanıklılık ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak amacıyla enerji, ulaştırma, dijitalleşme ve ticareti kapsayan bölgesel bağlantısallık gündemini şekillendirmek için daha yakın eşgüdümün önemini vurguladı. Bu bağlamda taraflar, Türkiye'nin bölgede merkezi jeopolitik bir aktör olarak üstlendiği rolün öneminin altını çizdi.

Türkiye-AB ekonomik bütünleşmesinin önemi teyit edildi

Taraflar, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik bütünleşmenin önemini bir kez daha teyit etti. Bakan Fidan, küresel ticaret dinamiklerindeki değişim, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ikili ve bölgesel ticaret anlaşmalarının yaygınlaşması, tedarik zincirindeki kırılganlıklar ile yeşil ve dijital dönüşüm ışığında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin giderek artan aciliyetini vurguladı.

Her iki taraf, Gümrük Birliği'nin uygulanmasının iyileştirilmesine yönelik angajmanın sürdürülmesi hususunda mutabık kalarak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine zemin hazırlama ve rekabet edebilirliği, ekonomik güvenliği ve dayanıklılığı desteklemek amacıyla, Gümrük Birliği'nin tüm potansiyelini gerçekleştirme yönündeki birlikte çalışma iradelerini ortaya koydu.

Taraflar, Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) Türkiye'deki faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayarak, Türkiye'de ve komşu bölgelerde inovasyon temelli ve sürdürülebilir projeleri desteklemek üzere AYB ile işbirliğini daha fazla güçlendirme niyetini dile getirdi.

Vize Serbestisi Diyaloğu

Her iki taraf, Türk vatandaşlarına çok girişli Şengen vizelerinin verilmesinde kolaylık sağlayan Komisyon Kararı'nın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Taraflar, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun, güvenlik ve göç alanlarındaki işbirliğinin, bu konularda tesis edilen yüksek düzeyli diyalog mekanizması aracılığıyla daha fazla güçlendirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

Komiser Kos, hukukun üstünlüğüne ve demokratik standartlara ilişkin diyaloğun Türkiye-AB ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlattı.

Kos, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin himayesinde Kıbrıs konusunda devam eden gayriresmi sürece Türkiye'nin angajmanını memnuniyetle karşılayarak, güven tesis eden girişimlerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Komiser Kos, AB yaptırımlarının tüm devletler tarafından etkisizleştirilmesinin önlenmesinin önemini tekrar hatırlattı.

2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin yıl dönümünde depremden etkilenenleri saygıyla anan Kos, Avrupa Birliği tarafından sağlanan 1 milyar avroluk acil durum ve yeniden yapılanma desteği dahil olmak üzere, AB'nin Türkiye ve Türk halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etti.

Bakan Fidan, deprem sırasında AB'nin sergilediği dayanışmaya atıfta bulunarak, Avrupa kıtasının güvenliği, istikrarı ve refahı için tüm alanlarda Türkiye-AB arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kos, Son Dakika

