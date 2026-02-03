Türkiye-ABD Yatırım Buluşması

ABD'ye doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan SelectUSA Programı kapsamında Türkiye'ye gelen üst düzey heyet, Türkiye temaslarının ilk buluşmasını Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan SelectUSA Programı kapsamında Türkiye'ye gelen üst düzey heyet, Türkiye temaslarının ilk buluşmasını Türk-Amerikan İşadamları Derneği ( Turkish-American Business Association, American Chamber of Commerce in Türkiye - TABA-AmCham) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Bu buluşma, SelectUSA heyetinin Türkiye programının başlangıç noktası olması açısından Türk-Amerikan ekonomik ilişkileri adına stratejik bir önem taşıdı. İstanbul'da düzenlenen akşam yemeği ve toplantı, Türk iş dünyası temsilcileri ile SelectUSA heyetini aynı platformda bir araya getirdi. Kamu ve özel sektörün buluştuğu program, yüksek profilli ve çok paydaşlı bir istişare zemini sundu.

Program; TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Başkan Yardımcısı Eren Derinkök ve Washington DC Temsilcisi Soner Babüroğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantının özel konukları arasında, bölgesel ekonomik kalkınma ve yatırım teşvikleri alanında uzman İş Geliştirme Direktörü Henry Gaston ile küçük ve orta ölçekli şehirlerde yabancı yatırım çekme stratejileri konusunda deneyimli Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Teşvikleri Kurumu Başkanı ve CEO'su Karl Heck yer aldı. Programa ayrıca derneğin yönetim kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri, temsilciler ile komite başkanları ve üyeleri katıldı.

Toplantı kapsamında; ABD yatırım ortamı, eyalet ve bölgesel teşvik mekanizmaları, şirket kuruluş süreçleri ile ileri üretim, teknoloji, lojistik ve dağıtım sektörlerindeki güncel yatırım fırsatları ele alındı. Katılımcılar, SelectUSA heyetiyle doğrudan temas kurarak yatırım olanaklarına ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

"Türkiye-ABD iş birliklerinde somut yatırımlar dönemi"

TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, SelectUSA heyetini İstanbul'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu buluşmanın Türk iş dünyasının ABD'deki yatırım fırsatlarını daha yakından tanıması ve somut iş birlikleri geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bir perspektifle ele alınması gerektiğini belirten Sanlı, ABD pazarına yatırım yapmayı planlayan Türk iş insanlarını SelectUSA Programı üzerinden aktif şekilde harekete geçmeye davet etti.

Küresel ekonomide öngörülebilirlik, güven ve sürdürülebilir iş birliklerinin belirleyici hale geldiğini ifade eden Sanlı, derneğin 1987 yılından bu yana iki ülke arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini hatırlatarak, bu tür temasların hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Sanlı ayrıca, sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Henry Gaston ve Karl Heck'e teşekkür ederken, koordinasyondaki rolleri nedeniyle Başkan Yardımcısı Eren Derinkök ve Washington DC Temsilcisi Soner Babüroğlu'na da özel olarak teşekkür etti.

"SelectUSA, Türk yatırımcılar için stratejik bir rehber"

TABA-AmCham Başkan Yardımcısı Eren Derinkök, SelectUSA Programı'nın Türk yatırımcılar için stratejik bir rehber niteliği taşıdığını belirterek, TABA-AmCham'in somut, sürdürülebilir ve tabana yayılan yatırım süreçlerini desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Derinkök, özellikle orta ölçekli Türk firmaları için ABD pazarına erişimde SelectUSA'nın önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

"Güvene dayalı iş birliğinin somut göstergesi"

Toplantıya ABD'den telekonferans yoluyla katılan TABA-AmCham Washington DC Temsilcisi Soner Babüroğlu, SelectUSA heyetinin Türkiye programına dernek ev sahipliğinde başlamasının, iki ülke iş dünyası arasında tesis edilen güvene dayalı ilişkilerin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Babüroğlu, teknoloji temelli çözümler ve hızlı iletişim altyapılarının Türkiye-ABD ticari ilişkilerine sürdürülebilir bir ivme kazandırdığını ifade etti.

" Türk yatırımcılar için ABD'de ölçeklenebilir ve güvenli alanlar var"

Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Teşvikleri Kurumu Başkanı ve CEO'su Karl Heck, ABD'de özellikle küçük ve orta ölçekli şehirlerin sunduğu öngörülebilir maliyetler, güçlü altyapı, nitelikli iş gücü ve uzun vadeli teşvik paketleriyle yabancı yatırımcılar için elverişli bir ekosistem sağladığını belirtti. Türk şirketlerinin üretim, lojistik ve teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda bu şehirlerde hızlı biçimde ölçeklenebileceğini vurguladı.

"Enerji, savunma ve lojistikte uzun vadeli iş birliğine açığız"

Henry Gaston, derneğe ev sahipliği için teşekkür ederek; enerji, savunma, lojistik ve bilgi temelli sektörlerde uzun vadeli iş birliklerine açık olduklarını ifade etti. AmCham ağı üzerinden kurulan temasların ve ABD enerji sektörüne yönelik artan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Türk mutfağı eşliğinde kurumsal networking

Toplantı, Türk mutfağının seçkin lezzetleri ve geleneksel Türk kahvesi eşliğinde gerçekleşirken; program sonunda SelectUSA heyeti temsilcilerine TABA-AmCham Kurumsal Tabağı ve özel hediyeler takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi, B2B görüşmeler ve networking oturumlarıyla sona erdi.

Derneğin, Türk firmalarının ABD'deki yatırım fırsatlarına erişimini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirmek amacıyla, SelectUSA başta olmak üzere ABD kamu kurumları ve eyalet yatırım ofisleriyle yakın iş birliğini sürdürdüğü belirtildi. - İSTANBUL