Türkiye Barolar Birliği: "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Barolar Birliği: "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz"

11.05.2022 10:58
Türkiye Barolar Birliği: "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz"

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açılışın 11. yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, “Bizler, ülkemizde insan haklarına dayalı hukuk devletini hayata geçirme kararlılığında olan kadın avukatlar olarak, imzaya açılışının 11’inci yılında bir kez daha tekrar ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılışın 11. yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, "Bizler, ülkemizde insan haklarına dayalı hukuk devletini hayata geçirme kararlılığında olan kadın avukatlar olarak, imzaya açılışının 11'inci yılında bir kez daha tekrar ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılışının 11. yıl dönümü sebebiyle yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"Bundan 11 yıl önce; 11 Mayıs 2011'de, Cumhuriyet Türkiye'sinin ve dünyanın en itibarlı şehirlerinden biri olan İstanbul'un onurla sahip çıktığı bir uluslararası sözleşme, devletlerin imzasına açıldı.

Türkiye'nin de kurucularından olduğu Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi", insanlığın utanç kaynağı olan 'kadına yönelik şiddetin önlenmesi' ve buna karşı mücadelede eşgüdümün sağlanarak temel standartların belirlenmesi gibi çok önemli bir misyonla, taraf devletlere yükümlülükler getiren ilk sözleşme olarak tarihe geçti. Hem de ilk imzacısının Türkiye olduğu ve adını İstanbul'dan alan sözleşme olarak.

"BİR GECE YARISI YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE ÇIKILMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Bu tarihi günün yıl dönümünü, aynı onur ve misyonla kutlayabilmeliydik. Ne var ki, kutlama yapamadığımız gibi bugüne dek ilmek ilmek işleyerek elde ettiğimiz kazanımların geri alınması tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Bizler kadın avukatlar olarak, insan hak ve özgürlüklerinin doğal savunucuları olan tüm meslektaşlarımızla birlikte; İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılışının 11'inci yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle taraf olduğumuz Sözleşme'den, Anayasamıza aykırı olarak bir gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkılmasını asla kabul etmiyoruz. Açıkça yetki gaspı niteliğinde olan bu işlem, yok hükmündedir. Ne İstanbul Sözleşmesi'nden ne de kazanılmış tek bir hakkımızdan vazgeçmeyecek; kadına yönelik sistematik şiddeti durdurana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

İstanbul Sözleşmesi'nden, Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekilme kararının iptali talebiyle açılan ve halen Danıştay'da esastan görüşülmekte olan dava dosyalarında; hukukun işleyeceğine duyulan inanç ve güvenle, binlerce avukat eliyle getirilmiş, on binlerce kadının çığlığı ve umudu eklidir.

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin meselesi, Türkiye'nin davasıdır. Danıştay'da Sözleşme'den çekilmesi kararının iptaline ilişkin davalarda gözetilmesi gereken; temel hak ve özgürlüklere ilişkin bu sözleşmeden, tek kişinin iradesiyle çıkılıp çıkılmayacağı, dolayısıyla hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalınıp kalınmayacağıdır.

"İMZAYA AÇILIŞININ 11'İNCİ YILINDA BİR KEZ DAHA TEKRAR EDİYORUZ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Bizler, ülkemizde insan haklarına dayalı hukuk devletini hayata geçirme kararlılığında olan kadın avukatlar olarak, imzaya açılışının 11'inci yılında bir kez daha tekrar ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz!"

YORUMLAR
500
Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Sözleşmesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği: 'İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:48 İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Barolar Birliği: "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement