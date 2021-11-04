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SPOR Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika

SPOR Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı

04.11.2021 13:21

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladıNesrin AYDIN YALDIZ-Burak TEKİN/ANKARA,(DHA)-Türkiye Basketbol Federasyonu'nun genel kurulu 169 delegenin katılımı ile başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı

Nesrin AYDIN YALDIZ-Burak TEKİN/ANKARA,(DHA)-

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun genel kurulu 169 delegenin katılımı ile başladı. Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için mücadele eden isimler olurken, oy kullanma işlemine geçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 5 yıllık başkanlık dönemiyle ilgili gerçekleştirdikleri projeler ve yatırımlarla ilgili genel kurul üyelerine bilgiler verdi. Geçilen 5 yılda önemli bir yol aldıklarını anlatan Türkoğlu, "5 yıl önce sizlerin takdiriyle geldik. Fark yaratacak, kalıcı eserler bırakacak, stratejik çalışmaların iki dönemle mümkün olacağını söyledik. Görev sürecimizi boyunca sizlerle sık sık bir araya geldik. Gerekli tavsiyelerinizi aldık. Görev yaptığımız sürece çok hassas çalıştık. En zor kararları birlikte alıp uyguladık. Bu sayede bugün sunulan rakamsal başarılar sadece bizim değil sizlerin de başarısıdır" dedi.

Birlikte yapacak daha çok iş var diyen Türkoğlu, yapılan harcamalarla ilgili eleştirilere ise, "Her zaman şeffaf ve denetime açık olduk. Harcamalarımız basketbolu profesyonel anlamda büyütmek için olmuştur" diye konuştu.

Türkoğlu, projelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Milli Takıma da tecrübelerimizi yansıtarak verimli sonuçlar alacağız. Türk oyuncularımızın oynama sürelerini ve gelişimlerini artıracak, genç jenerasyonumuzla unutulmaz başarılara imza atacağız. Basketbolu Anadolu'ya yaymak hedefimizdir. Yeni dönemde hedefimiz tüm maçların ulusal kanalda şifresiz olarak yayınlanması. Sayın Bakanımıza da projemizi sunduk, çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.

HARUN ERDENAY: SIKINTILARI BİLİYORUZ, BU NEDENLE ADAY OLDUK

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Harun Erdenay da, "6 aya yakındır turumuzu yapıyoruz. Biz bu yola çıkarken biraz daha önceden çıktık. Anadolu'yu dolaşıp bütün delegelerin ellerine değinelim herkes basketbol için ne düşünüyor sıkıntılar nedir bize anlatsınlar diye dolaştık. Hepsinden duyduğum şikayetler genelde federasyonun ilgisiz davranması, daha fazla artan cezalar, lisans disiplin hizmetleri konularında geliyor. Biz çözmek için buradayız ekibimizle beraber harekete geçiyoruz" dedi.

Erdenay, milli takımda yaşanılan düşüşe vurgu yaparak, "Milli takımımızın son 5 senesine baktığımız zaman gerçekten FIBA sıralamasında büyük bir düşüş var. Benim 6'ncı sırada bıraktığım milli takım maalesef 18 sıraya düşmüş durumda. Çin'de yapılan White kart almadan gittiğimiz tek şampiyonaydı, başkanı orada göremedik bu bizi üzdü. Ben bu görevi alırsam milli takımları hiç yalnız bırakmayacağım. Hep onlarla olacağım. Biz basketboldan gelen insanlarız. Kadın takımlarına baktığınız zaman büyük düşüş var, maalesef 2 Avrupa şampiyonasında büyük düşüş var" diye konuştu.

ERMAN KUNTER: ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI

Başkan adayı Erman Kunter ise, basketbolda sorunların biriktiğinin farkında olduklarını dile getirerek, "Bu süreçte kiminle konuştuysa basketbolun sorunlarının biriktiğini ve giderek arttığını gördük. Artık değişim zamanı geldi. Epey yol kat ettik, hepinize ulaşmaya çalıştık. Kafamızdaki fikirleri sizlerden gelen düşüncelerle birleştirdik. İnanılmaz bir iletişimsizlik ve dertlerini anlatacak muhattap bulamıyorlar. Federasyon başkanına ve yönetimine ulaşamıyorlar. Savurganlığın çok büyük olduğunun herkes farkında. Federasyon başkanımız özel uçakla seyahat ediyor diyorlar. Başkanımız milli takımın önemli turnuvalarında takımın yanında değil diyorlar. Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanıyor başkanımız orada değil diyorlar. Şahsi husumetler, adam kayırmalar yüzünden doğru yönetilmiyor. İstikrar yok, istikrar olmayınca başarı da gelmiyor" şeklinde konuştu.

SPOR Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı
SPOR Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı
SPOR Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı
SPOR Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı

Harun Erdenay, basketbol, Türkiye, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika


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