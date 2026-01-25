Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. Hafta Devam Ediyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasına 2 karşılaşmayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 81-89
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol: 81-67
Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak 2 maçla tamamlanacak.
