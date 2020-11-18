Türkiye'de 45 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor - Son Dakika

Türkiye'de 45 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor

18.11.2020 10:22
Türkiye'de 45 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor, System.String[]

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu.

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. 2019 raporuna göre Türkiye'de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullandığı saptandı. Akıllı telefon kullanım sırasında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, akıllı telefonlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl akıllı telefonlar ile alakalı basına 8 bin 323 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 6 bin 77 yansımanın basında yer aldığı görüldü. Firmaların yaptığı telefon kampanyalarının, işletim sistemi tartışmalarının, kurda yaşanan hareketlilik sonucu artan telefon fiyatlarının ve akıllı telefonun kullanım sürelerinin en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, akıllı telefon kullanıcı sayısı belli oldu. Böylelikle 2019 raporuna göre Türkiye'de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullandığı saptanırken, İran'da da bu sayının aynı olduğu gözlendi. Akıllı telefon kullanıcı sayısında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak kaydedildi. Çin bu rakamla açık ara önde olurken, onu 346 milyon ile Hindistan, 260 milyon ile de ABD takip etti. İtalya, İspanya ve Filipinler gibi ülkelerindeki akıllı telefon kullanımının Türkiye'den az olduğu görüldü. Araştırma kapsamında ilk on içerisinde yer alan bazı ülkeler ise Brezilya (97 milyon), Rusya(95 milyon), Endonezya(84 milyon), Japonya(73 milyon), Almanya(66milyon), Meksika(65 milyon), Birleşik Krallık(55 milyon) oldu.

(İHA)

Türkiye'de 45 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Medya, Ajans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 45 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor - Son Dakika


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