Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı - Son Dakika
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Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı

18.05.2022 09:42
Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete girdi.

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete girdi. Göktürk'te bulunan merkezde faaliyet gösterecek olan proje aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi öncülüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Göktürk'te faaliyete giren Tarım 4.0 Merkezinin açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Tarım Müdürü Fatih İke ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışının ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken davetlilerle birlikte Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini gezerek yürütülecek olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

PROJE, TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Merkez, Türkiye'nin bir belediye öncülüğünde açılan ilk Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olma özelliği taşıyor. Projenin amacı; İstanbul'daki tarım alanlarında katma değeri artırmak, teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar yapmak, Türkiye'nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaları geliştirmek, tarım sektöründe bilgi yoğunluğu yüksek hizmet ve mal üretimini sağlamak. Ayrıca proje çerçevesinde AR-GE ve saha çalışmaları, uygulama modellerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde de bulunulacak, çeşitli seminerler düzenlenecek.

Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bugün Dünya'da gıdaya ulaşımda bir sorun var. Hem hacim olarak sorun var hem de fiyat olarak sorun var. Bunu dikkate aldığımız zaman dünya bir yöne doğru eviriliyor. ya bu gıdaya ulaşmayacağız ya da bu gıdaya ulaştığımız zaman halkımıza sunarak bolca yapmamız lazım. Ülkemiz dünyada tarımda kendi kendine yeten ülkelerden birisiydi. Zamanla herkes şehirleşti. Bunları üreten insanlar azaldı. Büyükşehirlerde daha büyük sorunlar oldu. 16 Milyonluk bir İstanbul'da bizim yaptığımız küçük bir olay. Bizim buradaki amacımız inavosyonla dünyada küçük ülkeler büyük ürünler üretip dünyaya pazarlıyor. Hollanda bizim ne kadarımız kadar. Dünyaya ürün satıyor. Bunlar durup dururken olmuyor. Bunlar bir inavosyonla oluyor. Bilgi birikiminin bir araya gelmesiyle farklı bir şey oluyor. Üniversite, Kalkınma Ajansı ve Tarım Bakanlığı ile hepsi bir arada güç birliği yaparak vatandaşımıza bu konuda nasıl hizmet verebilirizin çalışmasıdır Tarım 4.0" dedi.

(Selim Bayraktar - Furkan Duman-İHA)

Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı
Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı
Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı
Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı
Türkiye'de bir ilk olan Tarım 4.0 merkezi Eyüpsultan'da açıldı

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

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