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İSTANBUL-Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu - Son Dakika

İSTANBUL-Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu

13.07.2021 10:48

"Türkiye'de Gazetecilik-Genel Yayın Yönetmenleri Üzerinden Tarihsel Bir İzdüşüm-Yaşananlar, Tanıklıklar, Hatıralar" adlı kitapta, Türkiye'de gazetecilik mesleğinin tarihsel gelişimi, gazeteler ve genel yayın yönetmenleri üzerinden ele alındı.

" Türkiye'de Gazetecilik-Genel Yayın Yönetmenleri Üzerinden Tarihsel Bir İzdüşüm-Yaşananlar, Tanıklıklar, Hatıralar" adlı kitapta, Türkiye'de gazetecilik mesleğinin tarihsel gelişimi, gazeteler ve genel yayın yönetmenleri üzerinden ele alındı. Prof. Dr. Barış Bulunmaz ve Dr. Birsen Çetin tarafından yazılan kitapta, Cumhuriyet öncesi dönemden gazeteciliğin geleceğine uzanan geniş bir perspektifin yanında, 8 genel yayın yönetmeninin röportajı yer alıyor.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz ve Dr. Birsen Çetin tarafından yazılan "Türkiye'de Gazetecilik-Genel Yayın Yönetmenleri Üzerinden Tarihsel Bir İzdüşüm-Yaşananlar, Tanıklıklar, Hatıralar" adlı kitap, Türkiye'de gazetecilik mesleğinin tarihsel gelişimi ile gazeteler ve genel yayın yönetmenleri olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kitapta, geçmişten günümüze etki gücü en yüksek olarak görülen 8 gazete ele alınarak, bu gazetelerin genel yayın yönetmenliği görevini yapmış/yapmakta olan gazeteciler; Ertuğrul Özkök, Aykut Küçükkaya, Mehmet Y. Yılmaz, Rahmi Turan, İbrahim Karagül, Fatih Altaylı, Metin Yılmaz ve İsmail Küçükkaya ile yapılan röportajlar yer alıyor.

"TÜRKİYE'DE GAZETECİLİĞİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ"

Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan 5'inci kitabı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Barış Bulunmaz, "Çok uzun süren bir çalışmanın ürünü. Birsen Çetin ile yazdığımız 2'nci kitap. Bu kitapta 2 yıldan fazla bir emek var. Daha öncesini de kapsayan bir çalışma ve araştırma süreciyle aslında Türkiye'de gazeteciliğin dününü, bugününü ve geleceğini genel yayın yönetmenlerinin deneyimleriyle harmanlanmış bir şekilde; yani teorik bilgiyi yaşanmışlıklarla geçmişten günümüze getirdiğimiz, hem uygulamayı hem işin kavramsal boyutunu kapsayan bir çalışma oldu. Kitabın birinci bölümünde Türkiye'de gazeteciliğin tarihsel gelişimi var. Burada Cumhuriyet öncesi dönemi içine alan 19. yy'ın ilk yarısından başlayan bir tarihsel süreci ele aldık. Daha sonra Cumhuriyet Dönemi, çok partili hayata geçiş, 1946 sonrasını ele aldık. Burada liberal politikalar, özel televizyonlar ve radyolar, özellikle 1980 sonrası holdingleşme süreci ve günümüzde yaşadığımız dijitalleşmenin medyaya etkileri, yani geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecine yer verdik? dedi.

"TÜRK MEDYA TARİHİNİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN BİR TARİHİ GİBİ"

Birinci bölümde klasikleşen bilgi tanımlarının, aktarımlarının yerine teorik kısmı farklı bir bakış açısıyla anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Barış Bulunmaz, "İkinci bölümde gazeteler ve genel yayın yönetmenleri yer aldı. Burada Türkiye'de etkinlik düzeyi ve satış oranları en yüksek olan gazeteleri ele aldık. Bu gazetelerin genel yayın yönetmenliği yapmış ya da yapmakta olan isimlerle Türk medya tarihi röportajı geçekleştirdik. Ertuğrul Özkök, Mehmet Yakup Yılmaz, İsmail Küçükkaya, Rahmi Turan, Aykut Küçükkaya, Metin Yılmaz, Fatih Altaylı, İbrahim Karagül röportaj yaptığımız isimler arasında. 8 değerli gazeteci ile Türk medya tarihi röportajı yaptık. Anlattıkları hatıralar sadece Türk medya tarihinin değil Türkiye'nin bir tarihi gibiydi. Medya toplumun bir aynası. Medya ile toplum arasındaki ilişkiyi ben hep o şekilde konumlandırırım. Aynanın bir tarafı ve diğer tarafı olarak değerlendirilebilecek bir ilişki. Tek tek ayrım yapmak yerine hepsinin anlattıkları üzerinden Türkiye tarihini görmek oldukça keyifliydi. Umarım okuyucu da aynı keyfi alır? diye konuştu.

Kitabın iletişim fakültesi öğrencileri ve sosyal bilimler alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir kaynak olacağını anlatan Prof. Dr. Barış Bulunmaz, "Bunun dışında sektörde var olmak isteyen, sektörün geçmişini ve geleceğini bir arada görmek isteyen, günümüzü anlamlandırmak isteyen insanlar için de önemli bir kitap. Bilimsel ve sosyal tarafı olan, iki tarafı da beraber değerlendireceğimiz bir çalışma ortaya çıktı? dedi.

İSTANBUL-Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
İSTANBUL-Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
İSTANBUL-Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
İSTANBUL-Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
İSTANBUL-Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu
İSTANBUL-Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu

Cumhuriyet, Türkiye, Kitap, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Türkiye'de gazeteciliğin dünü ve bugünü bu kitapta buluştu - Son Dakika


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