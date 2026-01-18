100. Bebek Geçici Koruyucu Aileye Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

100. Bebek Geçici Koruyucu Aileye Kavuştu

100. Bebek Geçici Koruyucu Aileye Kavuştu
18.01.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinin 100. bebeği, Samsun'daki sıcak yuvasına kavuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinin 100. bebeği, Samsun'daki sıcak yuvasına kavuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti", aileyi merkeze alan sosyal hizmet anlayışının önemli uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

" Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında uygulanan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" ile "Ege Berk" adlı bebek de Samsun'daki Karademir ailesinin yanına yerleştirildi.

Proje kapsamında belirlenen 30 pilot ilden 27'sinde geçici koruyucu aile yanına yerleştirmeler gerçekleştirilirken Samsun'da yapılan bu yerleştirmeyle 100. bebek, geçici koruyucu ailesiyle buluşturulmuş oldu.

"Aile ve Nüfus On Yılı"nın ilk günlerinde gerçekleştirilen bu yerleştirme, Bakanlığın aile temelli bakım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik sosyal politika yaklaşımını ortaya koyuyor.

Çocuklarda olumlu etkiler oluşturan bir bakım yaklaşımı sunuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda, aile odaklı sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi ve çocukların kurum bakımı yerine aile ortamında desteklenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan bu hizmet modeli, çocukların duygusal güvenliğini ve sağlıklı gelişimini destekleyen ve kalıcı şekilde olumlu etkiler oluşturan bir bakım yaklaşımı sunuyor.

Geçici koruyucu aile modeli, hizmet planı henüz belirlenmeyen, biyolojik ailesine dönüşü mümkün olmayan ya da çeşitli nedenlerle devlet himayesine alınan çocukların, geçici süreyle bir ailenin bakım ve şefkatiyle buluşturulmasını amaçlıyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 100. Bebek Geçici Koruyucu Aileye Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

14:10
Bahçeli: SDG ve altındaki tüm yapılanmalar hızla feshedilmeli
Bahçeli: SDG ve altındaki tüm yapılanmalar hızla feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 14:36:29. #7.11#
SON DAKİKA: 100. Bebek Geçici Koruyucu Aileye Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.