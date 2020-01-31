Türkiye'de ilk koronavirüs vakası iddiası: Barış Yarkadaş, tanı konduğunu gösteren belge paylaştı

Cumhuriyet Halk Partili eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul'da Çinli bir kız çocuğuna koronavirüs tanısı konulduğunu öne sürdü.



Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece saat 21.00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil Birimi, 6 yaşındaki çocuk hastaya "Coronavirüs" tanısı koydu, hastayı izole etti; katı da "yeşil alan"a dönüştürdü. Ancak beni arayıp durumu aktaran ve aynı birimde başka hastalıklardan tedavi gören hasta yakınları tedirgin. Aileler şunu diyor: Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir 'karantina' yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor. Hiçbir personelde koruyucu kıyafet yok." Sağlık Bakanlığı yetkilileri, umarım bu eksiği hemen giderir ve gerekli önlemi alır" ifadelerini kullandı.