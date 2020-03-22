Türkiye'de korona virüsten ölü sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'de korona virüsten ölü sayısı 30'a yükseldi

31 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten bugün 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek "Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

Türkiye'de korona virüsten ölü sayısı 30'a yükseldi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten bugün 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek "Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken Türkiye'de de vaka sayısı ve salgına bağlı ölümlerin sayısı artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." dedi. Bakan Koca, açıklamasının devamında, "Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerine yer verdi.

(İHA)

22.03.2020 22: 29: 27 TSI

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:40 Kaynak: İHA

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