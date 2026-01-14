Türkiye\'de Masa Tenisi: Çin Modeli

Ankara'da masa tenisi şampiyonasında karşı karşıya gelen oyuncular, 6 Ocak 2026. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

ANKARA, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in uzun bir geçmişi olan sistemli antrenman kültürü, Türkiye'de özellikle gençler arasında masa tenisinde önemli bir referans noktası haline gelmiş durumda.

Spor çevreleri, Çin modelinin yalnızca sportif performansı değil, aynı zamanda Türkiye ile Çin arasındaki spor temelli ilişkileri de güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

Türkiye'de masa tenisinin gelişiminde disiplin, yoğun antrenman temposu ve altyapıya verilen önem giderek daha fazla öne çıkarken, bu alanlarda Çin'in uyguladığı model de genç sporcular için ilham kaynağı oluyor.

Türkiye'de genç yaşta spora başlayan birçok sporcu, Çinli sporcuların çalışma kültürünü örnek aldıklarını ifade ediyor.

Üç yaşından bu yana bu sporla ilgilenen 13 yaşındaki masa tenisi milli sporcusu Armin Aydın, Çinli sporculara duyduğu ilgiyi dile getiriyor.

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonası sırasında Xinhua'ya konuşan Aydın, "Çinli sporcular çok büyük bir disiplinle çalışıyor. Antrenmandan hiç kopmuyorlar" diyerek, bu çalışma kültüründen etkilendiğini belirtiyor.

Çin'e gitme hayalini de paylaşan genç sporcu, "Çin'e gidip oradaki sistemi yerinde görmek ve tekniklerini öğrenmek isterim" ifadelerini kullanıyor.

Gençler klasmanında Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Berk Öztoprak ise Çin modelini doğrudan deneyimleyen sporcular arasında yer alıyor.

Beş yaşından bu yana masa tenisi oynayan Öztoprak, Çin Milli Takımı kamplarına iki kez katıldığını belirterek, "Çinli sporcuları model alıyorum. Disiplinleri ve oynayış tarzları gerçekten çok farklı" diyor.

Çin'deki kamplarda antrenman temposunun ve ayrıntılara verilen önemin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Öztoprak, "Kamplarda her şey çok ciddi. Teknikler sürekli tekrar ediliyor" diyor.

Milli sporcu, Türkiye ile Çin arasında ortak masa tenisi kampları ve müsabakaları düzenlenmesinin, iki ülke arasındaki spor ilişkilerini daha da güçlendirebileceğini belirtiyor.

Öztoprak, hedefinin uluslararası turnuvalarda yarışmak ve olimpiyat kadrosuna girmek olduğunu da dile getiriyor.

Türkiye A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı Antrenörü Halil Adak da Çin modelinin başarısının temelinde disiplinli, uzun vadeli ve kapsamlı bir spor sistemi bulunduğunu vurguluyor.

35 yıldır masa tenisiyle ilgilendiğini, son 16 yıldır da milli takım düzeyinde görev yaptığını belirten Adak, Çin'i ilk kez 2000 yılında Dünya Üniversite Oyunları'nda gördüğünü hatırlatarak, "Bu sporda başarılı olmalarının temelinde disiplin var" diyor.

Çin'de sporcuların yoğun bir programla çalıştığına dikkat çeken Adak, "Günde ortalama sekiz saat antrenman yapılıyor. Kamp ve eğitim merkezleri çok yaygın" ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'nin de uzun süredir bu sistemi örnek aldığını dile getiren deneyimli antrenör, bunun son yıllarda somut sonuçlar verdiğini vurguluyor.

"Bu yıl Türkiye tarihinde ilk kez dünya ikinciliği başarısı geldi" diyen Adak, Çin ile oynanan müsabakalarda alınan galibiyetlerin bu gelişimin göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Adak, Çin modelinin yalnızca elit sporculara değil, altyapıya da odaklanmasının, bu sistemin Türkiye'de masa tenisinde referans alınmasının bir diğer önemli nedeni olduğunu düşünüyor.

Çin'de masa tenisinin okul sporlarıyla entegre biçimde yürütülmesi, yetenek taramasının erken yaşta yapılması ve sporcuların uzun vadeli bir planlama içinde yetiştirilmesi, Türkiye'deki federasyon ve kulüp yapıları için örnek teşkil ediyor.

Federasyonlar arasında yürütülen ortak kamplar ve karşılıklı ziyaretlerin bu süreçte önemli rol oynadığına dikkat çeken spor çevreleri, Çin modelinin disiplin, süreklilik ve altyapı yaklaşımıyla Türkiye'de masa tenisinin gelişiminde önümüzdeki dönemde de yol gösterici olmaya devam edeceği görüşünde birleşiyor.