Türkiye'den Burkina Faso'ya Organ Nakli Desteği

05.02.2026 12:16
Büyükelçi Esirgen, Türk organ nakli ekibini kabul ederek Burkina Faso'daki çalışmaları değerlendirdi.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen, ikinci seri organ nakli çalışma programı için Burkina Faso'da bulunan Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci ile beraberindeki heyetini kabul etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Esirgen, başkent Vagadugu'daki Büyükelçilik binasında, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Burkina Faso'ya çalışma ziyaretinde bulunan Kahveci ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Türk organ nakli ekiplerinin Burkina Faso'daki çalışmaları hakkında bilgi alan Esirgen, geçen yıl ülkede Türk hekimleri tarafından gerçekleştirilen ilk organ nakli ameliyatının büyük ses getirdiğini ifade etti.

Büyükelçi Esirgen, Türkiye'nin adını Burkina Faso'da duyuran hekimlere çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kahveci de üstlendikleri ulusal misyonu sürdüreceklerini dile getirdi.

Kahveci'den SAMU'ya ziyaret

Türk organ nakli heyet başkanı Kahveci, Burkina Faso'daki çalışma ziyareti kapsamında ülkenin ambulans acil komuta merkezi SAMU'yu da davet üzerine ziyaret etti.

SAMU'nun faaliyetleri ile ülke genelinde kapsamlı ilk ve acil yardım sistemi kurulması yönündeki çalışmalar hakkında SAMU Genel Direktörü Prof. Dr. Armel Flavien Kabore'den bilgi alan Kahveci, 2 yıl önceki SAMU ziyaretine göre kayda dedeğer gelişmeler görüldüğünü, bu alanda çalışan personelin eğitimi ve ulusal ölçekteki proje çalışmaları adına ilgili kurum ve kuruluşların desteklerinin süreceğini bildirdi.

Türkiye ve Avrupa'da ortalama 20 ile 25 bin kişiye bir ambulans düştüğünü belirten Kahveci, Burkina Faso'da da bu ortalamanın tutturulması için bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaklarını ifade etti.

SAMU Genel Direktörü Kabore ise 2024-2025 döneminde Vagadugu ve İzmir'de 45 personelin eğitim aldığını, eğitimlerin hastane öncesi ile ve acil yardım hizmetlerinde teknik kapasitelerini önemli ölçüde geliştirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

