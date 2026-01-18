Türkiye'den Suriye'ye Barış Mesajı - Son Dakika
Türkiye'den Suriye'ye Barış Mesajı

Türkiye\'den Suriye\'ye Barış Mesajı
18.01.2026 17:32
Büyükelçi Yılmaz, Suriye'de barışın inşasının önemini vurguladı ve savaş koşullarının bitmesini istedi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliği için savaş koşullarının bitmesi ve barışın inşasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de barışın inşasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Suriye'nin istikrarı, toprak bütünlüğü ve güvenliği için savaş koşullarının bitmesi ve barışın inşası en büyük dileğimizdir. Bu sürecin bir an önce neticelenerek kalkınma ve gelişme gündemine odaklanmamız iki ülke ilişkilerini daha da geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Suriye'ye Barış Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
