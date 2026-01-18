Türkiye\'den Suriye\'ye Barış Mesajı

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliği için savaş koşullarının bitmesi ve barışın inşasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de barışın inşasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Suriye'nin istikrarı, toprak bütünlüğü ve güvenliği için savaş koşullarının bitmesi ve barışın inşası en büyük dileğimizdir. Bu sürecin bir an önce neticelenerek kalkınma ve gelişme gündemine odaklanmamız iki ülke ilişkilerini daha da geliştirecektir." ifadelerini kullandı.