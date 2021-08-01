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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak

01.08.2021 12:19

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, korona aşısı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderdi. Delta varyantının esnafta yeni bir kapanma endişesi oluşturduğunu belirten Genel Başkan Bendevi Palandöken "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması, müşterilerde HES Kodu ile aşı sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir genelge hazırlayarak teşkilatımızın tüm birimlerine gönderdik" dedi.

Aşı konusunda duyarlılık oluşturmak için milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtıp iş yerlerine astıran ve billboard duyuruları yapan TESK, aşı için yeni bir genelge hazırlayarak 82 Birlik, 13 Mesleki Federasyon ve 3 bin 200 Oda'ya iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması ve aşıya azami ölçüde duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

"ESNAF VE SANATKARLAR CAMİASINDA YENİ BİR KAPANMA ENDİŞESİ VAR"

Ülke genelinde son günlerde hızla artan vaka sayıları ve delta varyantının baş göstermesi sebebiyle aşı olmanın hayati önem taşıdığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz aylarda aşı için bir farkındalık kampanyası başlatarak 2 milyonu aşkın esnafımız ile vatandaşlarımızın mutlaka aşı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmak adına milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtmış ve billboardlarda aşının önemine dair duyurular yapmıştık. Ancak şu an hızla artan vaka sayıları ve Delta varyantının ülke genelinde yayılması esnaf ve sanatkarlar camiasında yeni bir kapanma endişesi oluşturdu.

"SALGINDAN KURTULMANIN EN ÖNEMLİ ADIMI AŞI OLMAKTIR"

Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız tam rahata kavuşacak derken yeni bir kapanmaya tahammül edemez. Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için TESK olarak iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilerde HES Kodu ile aşı sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir genelge hazırlayarak teşkilatımızın tüm birimlerine gönderdik" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak

Bendevi Palandöken, COVIRAN Bereket, Türkiye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Aytekin Yücel: Öyle bir dünya yok acsınlar size dava nasıl tazminat ödersiniz ???? ilgili bakanliktan genelge çıkmadan siz kafanıza göre yaptirama gidemezsiniz ?? Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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