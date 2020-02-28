Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Kur'an-ı Kerim okuttu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Kur'an-ı Kerim okuttu.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran ile esnaf ve muhtarlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Kurdoğlu, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu, insanların birbirlerine kızsa da farklı düşünse de herkesin birlikte hareket etmesinin tam zamanı olduğunu söyledi.

Sabırlı olmanın ve böyle hareket etmenin önemine işaret eden Kurdoğlu, "Vatan, millet, bayrak söz konusu olduğunda bütün görüş ayrılıkları biter. Bir camiyi yapmak çok zordur ama yıkmak bir kibrit çöpüne bakar. Biz yakan ve yıkan olmayacağız, biz yapan olacağız." diye konuştu.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Savran ise sivil toplum kuruluşları olarak her zaman kanlarının son damlasına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin, ordusunun ve polisinin yanında olacaklarını bildirdi.

Lise öğrencisi Kadriye Tunç, programda "Şehit olursam ağlama anne" isimli şiiri okudu.

Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:47 Kaynak: AA
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