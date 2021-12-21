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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

21.12.2021 13:46

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Büyükelçi Güney, Twitter hesabından, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Güney, paylaşımında, "IKBY Başbakan Yardımcısı ve KYB Siyasi Büro Üyesi Kubat Talabani'yle gündemimizdeki konuları ele aldık." ifadesine yer verdi.

Büyükelçi Güney'in Talabani ile görüşmesinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da hazır bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

Başbakan Yardımcısı, Türkiye, Erbil, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü - Son Dakika
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