Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı hayata geçirildi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı hayata geçirildi

22.06.2022 12:58
Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı hayata geçirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hayata geçirilen Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısının (DATA), önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hayata geçirilen Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısının (DATA), önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, DATA, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından hayata geçirildi.

Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi açıldı.

Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş katıldı.

Etkinlikte sualtı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi.

Düzenek içindeki test kapsülü, Bakan Varank'ın geri sayımının ardından "Bismillah, salvo ateş" komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası'na doğru ateşlenen kapsülün, başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı.

Varank, DATA atış testi sonrasında yaptığı konuşmada, "Böyle bir kabiliyeti ülkemize kazandırdığınız için tebrik ediyorum. İnşallah buradaki kabiliyetlerle Türkiye'nin caydırıcılığı çok daha fazla artacak. Sadece biz değil, çocuklarımız da torunlarımız da sizlere minnettar kalacak." dedi.

DATA'nın TÜBİTAK SAGE koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri iş birliğinde geliştirildiğini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bu altyapı, denizaltıların kullanacağı bütün mühimmatların test edilebileceği, bir denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltından havaya, karaya ya da deniz yüzeyine atılan bütün roket sistemlerinin, mühimmatların kolayca test edilebildiği bir altyapı. Tabii böyle bir kabiliyete sahip olmak, özellikle denizaltıların kullanacağı güdümlü füzeler dahil önemli mühimmatların geliştirilme süreçlerini çok hızlandıracak."

"Altyapıyla roket sistemlerinin testlerini kolay bir şekilde yapabileceğiz"

Savunma sanayisi alanında Türkiye'nin son dönemde büyük kabiliyetler kazandığını ve bunları her alana yaymaya çalıştığını belirten Varank, "Mavi vatanda gelecekte oluşabilecek bütün risklere karşı vatan savunmasına kararlı bir şekilde devam eden Türkiye'nin özellikle deniz alanında da kendi kabiliyetlerini geliştirmesi, savunma sanayisi alanında denizde birtakım kabiliyetleri başarması önemli." ifadelerini kullandı.

Varank, ülkeye kazandırılan test altyapısıyla söz konusu kabiliyetleri geliştirirken kullanılacak önemli bir işi başardıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK SAGE'nin kimi kamuoyunca bilinen kimi kamuoyunca bilinmeyen farklı roket projeleri var. İnşallah buradaki altyapıyla o roket sistemlerinin testlerini kolay bir şekilde yapabileceğiz. Bunun yanında farklı savunma sanayisi şirketleri ve Deniz Kuvvetlerimiz, yapacağı bütün testleri bundan sonra bir denizaltıya ihtiyaç duymadan kazandırdığımız bu sistemle burada yapabilecek."

"Tamamen kendi mühendislerimizin ürettiği bir sistem"

Sistem için çalışanların motivasyonuna ve gayretine de değinen Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Aylardır buraya gelip bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu kabiliyetler bizi savunma sanayisi alanında bir üst noktaya taşıyacak. Türkiye'nin ürettiği ürünler dünyanın her tarafında konuşuluyor. İşte bu altyapı sayesinde inşallah bundan sonra denizaltıların kullanacağı mühimmatları da dünya konuşmaya başlayacak. Bunları Türkiye, kendi yerli ve milli olarak geliştirip üretebilecek."

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Okumuş da açılışın ardından gerçekleştirdiği sunumda, çok uzun süren çalışmaların ardından Gür ve Preveze sınıfı denizaltıların fırlatma sisteminin birebir aynısını geliştirdiklerini söyledi. Okumuş, "Hem mekanik hem elektromekanik hem de kontrol sistemleri olarak tamamen yerli mühendislik firmalarımızın katkılarıyla bizim sistem mühendisliğini yaptığımız, proje yürütücülüğünü yaptığımız bir kapsamda tamamlandı." dedi.

DATA karadan kontrol edilebiliyor

Açılışı gerçekleştirilen DATA, Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarda kullanılan fırlatma sistemlerine özdeş bir yapıda kurgulandı. Test edilen sistem, bir denizaltıya ihtiyaç duyulmadan her koşulda güdümlü birçok mühimmatın kullanılmasını, entegre edilmesini, geliştirilmesini kolaylaştırıyor.

Su altında 60 metre derinliğe kadar atış imkanı bulunan DATA, karadan, uzaktan kontrol edilebiliyor. Sistem, çok sayıda sensörüyle güvenli ve kontrollü bir test ortamına imkan sağlıyor. 21 inç standart denizaltı kovanına sahip sistem, test atışlarının denizaltılarla aynı şartlarda ancak daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı hayata geçirildi - Son Dakika

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