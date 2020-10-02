Türkiye'nin ilk devlet destekli 'Orman Okulu'nda anahtar teslimi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk devlet destekli 'Orman Okulu'nda anahtar teslimi

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde yapımı tamamlanan, Türkiye'de ilk devlet destekli Orman Okulu'nun anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Mevcutta virane halde bulunan Gürgenyatak İlkokulu 4 ay önce başlayan projeyle restore edilerek Orman Okulu haline getirildi. Projenin fikir babalığını yapan Canik Belediyesi alanının tahsisini ve hazır hale getirilmesini üstlendi. Orman Okulu'nun yapımı gerçekleştirilen protokol gereği hayırsever iş insanı Sezal Erol tarafından tamamlanarak belediyeye teslim edildi. İş adamının anne ve babasının isimleri okula verildi. Okulun adı Canik Namiye-Mümin Erol Orman Okulu olarak belirlendi.

Canik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile eğitim içerikleri ve modüller de belirlendi. Alanda okul harici gözlem evi, macera parkuru, ekim dikim alanları, kümesler, açık derslik alanları inşa edilerek temel eğitim materyalleri temin edildi. Orman okulunda sıfır atık, çevre bilgisi, biyomimikri, oryantiring, ekolojik okur yazarlık, küresel iklim değişikliği, okçuluk, temel tarım eğitimi, hayvan bakımı ve besleme, interaktif matematik eğitimi, temel bilimler, doğa koleksiyonculuğu, sportif tırmanış, temel spor eğitimi gibi modüller üzerinden eğitimler gerçekleştirilecek.

Bugün düzenlenen anahtar teslim töreninde iş adamı Sezai Erol, "Yeni nesillerin genel olarak bakıldığında bilgisayar ve AVM odaklı yetiştiğini görüyoruz. Yeni nesle değer katmak, farklı bir vizyon ve bakış göstermek istedik. Güzel bir proje oldu. Projenin Türkiye geneline yayılarak çocuklarımıza doğayla iç içe eğitim alabileceği ortamlar sağlanmasını umut ediyorum" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Her gördüğümde heyecanlandığım bir proje. Fikir anlamında belediyemiz tarafından ortaya çıksa da hayata geçirilmesinde Erol ailesine teşekkürlerimizi sunuyorum. İşe başlarken bu kadar ses getireceğini biz de tahmin etmiyorduk. Sonrasında anladık ki günümüz teknolojilerinde boğulmuş gençliğin nefes almaya da ihtiyacı var. Sonuçta topraktan kopmaması gerekiyordu. Dört duvar arasında akademik eğitime odaklanmış bir yapıda gidiyor gençlik. Böyle bir ortamda bu alanın şurada gezerken dahi farkında olmadan kazandıracağı çok şey olacaktır. Bu projeyi Bakanımız Ziya Selçuk'un da Türkiye'nin 81 iline bu projeyi örnek göstermesi çok doğru bir iş yaptığımızı gösterdi bizlere. Bundan sonra eminim ki birçok yerde bunun daha gelişmişleri hayata geçirilecektir" diye konuştu.

İkinci bir projenin de müjdesini veren Başkan Sandıkçı, "Tabii ki bunu burada bırakmayacağız. Projenin öğrencilerimize sağlayacağı katkının farkındayız. İkinci bir projemiz de olacak. İnşallah bu minvalde açık hava ve açık arazide gerçekleştireceğimiz bir fen laboratuvarı projemiz var. Akademik eğitimde coğrafya ve biyoloji anlamında çocukların 4 yılda aldığını, biz uygulayacağımız açık hava fen laboratuvarında 4-5 aylık bir eğitimde vereceğiz. Bu bize zamandan çok tasarruf sağlayacak. Bu projenin bir ayağında da Milli Eğitim var. Bugün biz devir teslimini hayırseverimizden aldık. Tabii, bunu profesyonellere vermek gerek. Yarın veya önümüzdeki günlerde de Milli Eğitim'e bu alanı teslim edeceğiz. Bu alanın korunması ve muhafazasına destek vererek onlarla birlikte bu alanın sürekliliğini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal ise, "Canik Belediyesi hem eğitim hem de sosyal alanda birçok öncü yeni projeye imza atıyor. Gerçekten elinden geldiğini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Pandemi dönemi olsun eğitim alanında olsun öncü bir rol oynuyorlar. İnşallah burada çocuklarımız eğitimi farklı bir yönde tanıyarak, farklı bir bakış açısıyla hayatlarına devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Programda imzalar atılarak anahtar teslimi gerçekleştirildi. İş adamı Sezai Erol ve Recai Erol'a Başkan Sandıkçı tarafından teşekkür plaketi, Namiye Erol'a da Kaymakam Halal tarafından çiçek takdimi yapıldı. Kaymakam Halal ve Başkan Sandıkçı'nın okulun bahçesine birer fidan dikmesi ile teslim töreni son buldu.