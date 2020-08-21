Türkiye'nin ilk robot kulübünün kaptanı Belsu, azmiyle hayran bırakıyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk robot kulübünün kaptanı Belsu, azmiyle hayran bırakıyor

TÜRKİYE'nin ilk robot kulübünün ilk kız takım kaptanı Belsu Seyran (18), azmi ve başarısıyla kendisine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin ilk robot kulübünün kaptanı Belsu, azmiyle hayran bırakıyor, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk robot kulübünün ilk kız takım kaptanı Belsu Seyran (18), azmi ve başarısıyla kendisine hayran bırakıyor. Mersin'de 2011 yılında girdiği Darüşşafaka sınavını kazanan ve Türkiye'nin ilk Robot Kulübü Sultans Of Türkiye'nin ilk kız takım kaptanı olan Belsu Seyran, başarısıyla takdir topluyor. 15 yaşında girdiği Darüşşafa Robot Takımı'na 2 yıl sonra kaptan olan Seyran, ekibiyle birlikte 2019'da NASA sponsorlu 'İlham veren mühendislik' ödülünü kazandı.

Belsu Seyran, 2008 yılında Mersin'de öğretmen olarak görev yapan babası Mesut Seyran öldükten 3 yıl sonra, 9 yaşında girdiği Darüşşafaka sınavını kazanarak İstanbul'da eğitim görmeye başladı. Belsu Seyran, derslerinden sonra robot kulübüne giderek robot yapımını izledi. Aynı kulüpte mekanik grubundaki 2 kız öğrencinin durumu fark etmesiyle Belsu'nun hayatı değişti. Belsu, 15 yaşında 9'uncu sınıf öğrencisiyken kulübe girdi, 17 yaşına geldiğinde de kaptan oldu.

NASA SPONSOR OLDU2019 yılında kaptanlığını yaptığı 8 kız, 5 erkekten oluşan Türkiye'nin ilk robot kulübü 'Sultans of Türkiye', Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen First Robotics Competition adlı yarışmaya TEN TEN isimli robotla katılarak NASA sponsorluğundaki 'Mühendislikte ilham' ödülünü aldı. Takım, 2020 yılında yapılması planlanan, ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen yarışmaya ise NASA sponsorluğunda ön eleme olmadan katılacak.'BİRÇOK YARIŞMAYA KATILDIK'Darüşşafaka'dan mezun olan, annesi Ceyda (48) ve ağabeyi Berke Seyran (23) ile birlikte Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Belsu Seyran, "Darüşşafa'nın robot takımında 3 yıl üyeydim, son yılında da kaptanlık yaptım. Çeşitli yarışmalara katıldık 3 sene boyunca. Aslında bu birincilik değil, çok çeşitli ödüller arasından bir ödül aldık. Önce İstanbul'daki yarışmaya katıldık, daha sonra bundan bağımsız olarak ABD'de farklı bir yarışmaya katıldık. Burada finalist takım olma hakkı kazanarak şampiyonaya gitmeye hak kazandık. Şampiyonada da aslında dünyanın her yerinden ödül almış yüzlerce takım var. Bunlar arasından da 'Mühendislikte ilham' ödülünü kazandık. Bu ödül de NASA tarafından sponsorluydu, bu sayede gelecek yıl yapılacak şampiyonaya NASA sponsorluğunda ve direkt gitmeye hak kazandık" dedi.'HAYALİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN'Türkiye'de kız çocuklarının robotla ilgilenmesinin garipsendiğini belirten Belsu Seyran, kız çocuklarının kendisi gibi hayallerinin peşinden gitmesini söyledi. Seyran, "Türkiye'de yeni yeni tanınan bir şey ama biz 2009'da ilk kurulan takımız, fakat şu an Türkiye'de yüzlerce takım var ve Türkiye'de de artık Fikret Yüksel Vakfı tarafından yarışmalar düzenleniyor birçok firmanın desteğiyle. Önceden ABD veya Çin gibi ülkelerde yarışıyorduk, ancak artık Türkiye'de de var. Bu konuda da şanslıyız aslında. İleride de biyomühendislik okumak ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorum. Bu alanda da yaptığım her şey sosyal inovasyon düzeyinde olsun ve topluma yardımım dokunsun istiyorum. Türkiye'de kız çocuklarının robot yapması birazcık garip karşılanıyor ama tamamen istek ve azimle olan bir şey bu. İsteyen herkes, her yaşta robotla ilgilenebilir. Kız çocuklarına da buradan seslenebilirim; eğer hayalinizde böyle bir şey varsa peşinden gidin. Ne kadar engeller olsa da size destek çıkacak kişiler de var. Türkiye'de biz çok büyüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızı Belsu Seyran'ın aslında çekingen biri olduğunu belirten anne Ceyda Seyran, "Babasını kaybettikten sonra okuldan gelen davet üzerine sınava girdi ve kazandı kızım. Çevre baskısına rağmen kendisi gitmek isteyince ben de önüne taş koymak istemedim ve gönderdim. Zorlu bir süreçti çok küçük yaşta, 9 yaşında gitti. Benim kızım biraz içine kapanıktır ama bu tür sosyal faaliyetlere girmek için elinden geleni yapar. Verilen görevleri yapınca öğretmenleri tarafından destek görünce bu yola adım attı" dedi.


Türkiye, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk robot kulübünün kaptanı Belsu, azmiyle hayran bırakıyor - Son Dakika
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