Türkiye-Pakistan Genç Yazarlar Yarışması

04.02.2026 12:30
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin güçlenmesine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki, diplomasinin resmi kalıplarını aşan, zor zamanlarda gösterilen vefa ile derinleşmiş bir kader ortaklığıdır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde 2016 yılından bu yana düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar Ödülü' yarışmasının 8'incisi gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve gençlerin edebi yeteneklerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki ana başlığı kompozisyon oldu. Türkiye genelinde lise düzeyindeki öğrencilerin katıldığı yarışmada, öğrenciler belirlenen tema doğrultusunda kaleme aldıkları kompozisyonlarla jüri karşısına çıktı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, yarışmanın Türkiye ile Pakistan arasındaki kültürel ve eğitim alanındaki iş birliğine katkı sunduğunu belirterek, gençlerin düşünce dünyalarını yazılı ifade etme becerilerinin gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

"Bu yarışmayı iki ülke arasındaki kardeşlik mirasının gerçekleşmesine imkan veren kıymetli bir zemin olarak görüyoruz"

Ökten, Türkiye ve Pakistan'ın uzun yıllardır her mecrada birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Bu yarışmayı, iki ülke arasındaki kardeşlik mirasının genç kuşakların dünyasında gerçekleşmesine imkan veren kıymetli bir zemin olarak görüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki insan önce evinde insan olmayı öğrenir, karakterin, aidiyet duygusunun ve merhamet kültürünün tohumu ailede atılır. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki, diplomasinin resmi kalıplarını aşan, zor zamanlarda gösterilen vefa ile derinleşmiş bir kader ortaklığıdır. İstiklal Harbimizde Hint kıtasındaki Müslümanların Anadolu'ya 'nefes olsun' diyerek gönderdiği yardımlar, bu ortak hafızanın ilk kayıtlarıdır. Yakın geçmişte yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pakistan'ın gösterdiği hassasiyet ve Pakistan'daki sel felaketlerinde Türkiye'nin seferberliği, birlikte sınanan bu kardeşlik şuurunun en somut tezahürüdür. Bu kardeşlik artık hükümetlerin ötesinde iki milletin müşterek iradesi haline gelmiştir" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ökten, gençlerin bu yarışma ile Türkiye-Pakistan ilişkilerine kalıcı bir iz bıraktıklarını da belirterek, gençlerin edebi kalemleri güçlendikçe daha da gelişeceklerini ifade etti.

"80 yıla dayanan bir hikayemiz var"

Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yıllardır kardeşlik ilişkisine dayandığını ifade eden Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ise, "Büyük lider Pakistan'ın vizyoner kurucusu Muhammed Ali Cinnah'dan adını alan bu prestijli kompozisyon yarışması, büyükelçiliğin Türkiye'de yürüttüğü diplomasi faaliyetlerinin bir tanesi. Yaklaşık 80 yıla dayanan bir hikayemiz var ve bu girişimle bu hikayeyi daha da derinleştirdik. Bu yarışmamız, gençlerin fikirlerinin büyümesi ve akademik mükemmeliyete verdiğimiz daimi önemi yansıtan bir girişim" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doç. Dr. Ünal Eryılmaz, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve öğrencilerin katıldığı program, fotoğraf çekimiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Pakistan, Türkiye, Kültür, Son Dakika

