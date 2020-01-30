Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın dijital platformu açıldı - Son Dakika
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Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın dijital platformu açıldı

6 saat önce

Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan işbirliklerini çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın dijital platform sosyalgirisimcilikagi.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın dijital platformu açıldı, System.String[]

Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan işbirliklerini çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın dijital platform sosyalgirisimcilikagi.org açıldı.

Vehbi Koç Vakfı öncülüğünde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal Inovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesinin en önemli aktivitelerinden olan sosyalgirisimcilikagi.org dijital platformu, Impact Hub Istanbul'da düzenlenen etkinlikte kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesinin en önemli çıktılarından biri olan sosyalgirisimcilikagi.org dijital platformu, Türkiye'deki sosyal girişimcilik alanına katkı sağlamayı hedefleyen tüm kişi ve kurumların katılımına açık. Platforma kolayca dahil olan üyeler, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın etkinlikleri ve bilgilendirici içeriklerinin yanında, Türkiye çapında bu alanda yapılan aktivite ve içeriklerden ve platformdaki diğer üyelerin faaliyetlerinden, paylaşımlarından haberdar olacak.

sosyalgirisimcilikagi.org üzerinden kurumlar ve kişiler soru sorabilecek ve başka kişi ve kurumların sorularını yanıtlayabilecek. Katılımcı kurumların katkılarıyla zenginleşecek platform ile Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosisteminin zenginleşmesi ve bu alanda ihtiyaç duyulan işbirliği ortamının sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Dijital Platformu'na katlmak, proje etkinliklerinden haberdar olmak isteyenler, www.sosyalgirisimcilikagi.org ve projenin Twitter, Instagram, Linkedin ve Facebook'taki @SosyalGirisimTR ismiyle ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyorlar.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi, Sivil Toplum Destek Programı – Kamu ve STK'lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı altında yürütülüyor. Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen "Kamu ve STK'lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı" Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse ediliyor.


Bosna - Hersek, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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