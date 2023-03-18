'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında bağış sözünü yerine getirmeyenler şimdi yandı - Son Dakika
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'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında bağış sözünü yerine getirmeyenler şimdi yandı

18.03.2023 11:08

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlenmiş ve gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bağışların 74 milyar 118 milyon 164 bin TL'si hesaplara yatırıldı." ifadelerini kullanırken, 41 milyardan fazla bağışın hala yapılmadığı ortaya çıktı. AFAD'ın bağışçıların listesini yayınlayacağı ve böylece söz verdiği tutarı ödemeyen kişilerin ortaya çıkarılacağı belirtildi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde on binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de evsiz kaldı.

115 MİLYAR TL'DEN FAZLA PARA TOPLANDI

Felaketin ardından yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 8 saat süren programda toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı. Ortak yayın boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.

'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında bağış sözünü tutmayanlar şimdi yandı

41 MİLYARDA FAZLA BAĞIŞ HALA YAPILMADI

AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplanan paralarla ilgili konuştu. Oktay, "Türkiye Tek Yürek, kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'nin, 74 milyar 118 milyon 164 bin TL'si hesaplara yatırıldı. Toplanılan yardımın her bir kuruşu Deprem bölgesinin ihyasına harcanacaktır. Taahhüt edilip AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmının da önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağına inanıyorum." dedi.

'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında bağış sözünü tutmayanlar şimdi yandı

BAĞIŞÇILARIN LİSTESİ YAYINLANACAK

Bu açıklamanın ardından bağışların neden söz verildiği şekilde yapılmadığı merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre AFAD, yardım sözü veren ve yapmayan şahıslarla iletişime geçti. AFAD yetkilileri, "Bağış-yardım konusu isteğe bağlı, bir zorunluluk söz konusu değil. Söz verip sonradan bu sözünü yerine getirmeyenlerle ilgili etik ve ahlaki bir durum ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD'ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların ortaya çıkarılacağı öğrenildi.

YORUMLAR (1)
  • Zeki Tutumlu: Birde bu yetmezmiş gibi 115 milyar nerede derler. 1 milyon 200 bin depremzedeye 10 ar bin lira dağıtıldı, konteyner kentler kuruldu ve oralara yerleştirildi içindeki eşyaları ile birlikte. Zaten kafadan hesap etsen elde kalmıyor. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında bağış sözünü yerine getirmeyenler şimdi yandı - Son Dakika
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